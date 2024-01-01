У Володимирі вшанували полеглих воїнів 14-ї бригади

У Володимирі вшанували полеглих воїнів 14-ї бригади
Навіки у строю – 56 бійців 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Сьогодні, 13 березня, їхні рідні, які приїхали до Володимира з різних куточків району, отримали відзнаки «Князівський хрест Героя».

Про це у телеграмі повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

Цю посмертну нагороду було започатковано минулого року з ініціативи командування Князівської бригади, аби вкотре відзначити мужність і героїзм воїнів 14-ї ОМБр, які віддали життя в боях за свободу та незалежність України.
У Володимирі вшанували полеглих воїнів 14-ї бригади

Після спільної молитви біля дошки пам’яті полеглих Героїв у Центрі культурних послуг відбулось урочисте вручення відзнак, яке здійснив заступник командира 14-ї бригади з морально-психологічного забезпечення Василь Лапчук.
У Володимирі вшанували полеглих воїнів 14-ї бригади
У Володимирі вшанували полеглих воїнів 14-ї бригади
У Володимирі вшанували полеглих воїнів 14-ї бригади
У Володимирі вшанували полеглих воїнів 14-ї бригади

«Боляче було спостерігати як один за одним на сцену виходили осиротілі батьки, дружини та діти... Біль їхньої втрати не розвіяти навіть із плином часу. Пам’ятаймо про велику ціну нашої свободи та ні на мить не забуваймо подвиг наших Героїв!» - зазначив Пальонка.
У Володимирі вшанували полеглих воїнів 14-ї бригади
У Володимирі вшанували полеглих воїнів 14-ї бригади
У Володимирі вшанували полеглих воїнів 14-ї бригади
У Володимирі вшанували полеглих воїнів 14-ї бригади
У Володимирі вшанували полеглих воїнів 14-ї бригади

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Теги: вшанування, Волинь
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