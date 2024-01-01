Рідним Героїв з 14-ої ОМБр вручили їхні посмерті нагороди: серед них – 12 воїнів із Ковельської громади

Рідним Героїв з 14-ої ОМБр вручили їхні посмерті нагороди: серед них – 12 воїнів із Ковельської громади
Відзнаки «Князівський хрест Героя «Навіки в строю» рідним та близьким загиблих військовослужбовців 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого вчора, 12 березня, в Палаці учнівської молоді Ковеля вручив заступник командира бригади, підполковник Василь Лапчук.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

"Зворушлива і водночас болісна подія зібрала, на жаль, повний зал людей – жителів Ковельського району, які прийшли отримати посмертні військові відзнаки своїх близьких. Батьки, матері, сестри і брати, дружини, діти зі сльозами піднімалися на сцену", - йдеться в повідомленні.

Серед загиблих бійців 14 ОМБР – 12 Захисників із Ковельської територіальної громади. Ціною власного життя вони виконали бойові завдання та зупинили наступ ворога.
Рідним Героїв з 14-ої ОМБр вручили їхні посмерті нагороди: серед них – 12 воїнів із Ковельської громади

"Завдяки їхній сміливості, їхньому подвигу ми живемо на своїй рідній землі. Пам’ятаємо і шануємо кожного Героя, який поліг у страшній війні з російським агресором. Ковельська громада та Ковельська міська рада завжди підтримуватиме їхні сім’ї, адже подвиг українських бійців неоціненний. Слава Героям!" - зазначив Ігор Чайка.
Рідним Героїв з 14-ої ОМБр вручили їхні посмерті нагороди: серед них – 12 воїнів із Ковельської громади
Рідним Героїв з 14-ої ОМБр вручили їхні посмерті нагороди: серед них – 12 воїнів із Ковельської громади
Рідним Героїв з 14-ої ОМБр вручили їхні посмерті нагороди: серед них – 12 воїнів із Ковельської громади
Рідним Героїв з 14-ої ОМБр вручили їхні посмерті нагороди: серед них – 12 воїнів із Ковельської громади
Рідним Героїв з 14-ої ОМБр вручили їхні посмерті нагороди: серед них – 12 воїнів із Ковельської громади
Рідним Героїв з 14-ої ОМБр вручили їхні посмерті нагороди: серед них – 12 воїнів із Ковельської громади

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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