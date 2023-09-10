У ТЦК Волині пояснили, чому повістки часом отримують люди з інвалідністю





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"Разом з тим, часто виникає обурення у соцмережах тоді, коли повістку вручають громадянам з інвалідністю. Якщо громадянин отримав інвалідність після до призовної дільниці, не оновив відомості щодо свого стану здоров'я, або взагалі не став на облік до ТЦК та СП, у такому випадку в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки про його інвалідність знати не можуть", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що у правовому полі подібні випадки регламентуються Постановою КМУ №1487 від 30 грудня 2022 року, де і вказано, що у разі зміни персональних даних (наприклад, укладання шлюбу, зміна стану здоров’я, проживання, народження дитини тощо) військовозобов’язані громадяни повинні протягом 7 днів повідомити про це до ТЦК та СП. Крім того, варто пам'ятати, що облік персональних даних ведеться також у міських, сільських радах, ЦНАПах, на підприємствах тощо, де працюють чоловіки, тобто інформацію потрібно подавати й туди.



"Навіть після визнання військово-лікарською комісією військовозобов'язаного придатним до військової служби, він не вирушає одразу на фронт. Натомість, якщо громадянин не проходив військову службу раніше, він потрапляє до одного з навчальних центрів для отримання необхідних знань та навичок. Якщо ж досвід служби є, то громадянин має змогу проходити навчання та бойове злагодження безпосередньо у військовій частині, яка зацікавлена у такому фахівці", - зазначають у ТЦК.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повістка, видана ТЦК та СП, – це, перш за все, виклик до територіального центру комплектування для уточнення даних про громадянина. Основна мета такої повістки полягає в уточненні військово-облікових даних, тобто у тому, щоб громадянин завітав до ТЦК та СП і оновив інформацію про себе.Про це повідомили у Ковельському РТЦК та СП."Разом з тим, часто виникає обурення у соцмережах тоді, коли повістку вручають громадянам з інвалідністю. Якщо громадянин отримав інвалідність після до призовної дільниці, не оновив відомості щодо свого стану здоров'я, або взагалі не став на облік до ТЦК та СП, у такому випадку в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки про його інвалідність знати не можуть", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що у правовому полі подібні випадки регламентуються Постановою КМУ №1487 від 30 грудня 2022 року, де і вказано, що у разі зміни персональних даних (наприклад, укладання шлюбу, зміна стану здоров’я, проживання, народження дитини тощо) військовозобов’язані громадяни повинні протягом 7 днів повідомити про це до ТЦК та СП. Крім того, варто пам'ятати, що облік персональних даних ведеться також у міських, сільських радах, ЦНАПах, на підприємствах тощо, де працюють чоловіки, тобто інформацію потрібно подавати й туди."Навіть після визнання військово-лікарською комісією військовозобов'язаного придатним до військової служби, він не вирушає одразу на фронт. Натомість, якщо громадянин не проходив військову службу раніше, він потрапляє до одного з навчальних центрів для отримання необхідних знань та навичок. Якщо ж досвід служби є, то громадянин має змогу проходити навчання та бойове злагодження безпосередньо у військовій частині, яка зацікавлена у такому фахівці", - зазначають у ТЦК.

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