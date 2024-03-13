СБУ атакувала дронами одразу три найбільших нафтопереробних заводи в росії, – ЗМІ

СБУ атакувала дронами одразу три найбільших нафтопереробних заводи в росії, – ЗМІ
Уночі СБУ атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи в росії. Йдеться про НПЗ у Рязанській області, у Кстово (Нижегородська область) та Кірішах (Ленінградська область).

Про це повідомили співрозмовники LB.

Джерела підтвердили, що ці атаки є продовженням низки спецоперацій проти ворожих НПЗ, які раніше розпочала Служба безпеки. Атаковані вночі об'єкти входять до п'ятірки найбільших заводів у росії.

"Ми системно реалізуємо детально прораховану стратегію по зменшенню економічного потенціалу рф. Наше завдання – позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей та палива, які рф направляє безпосередньо на війну, на вбивства наших громадян", – прокоментувало джерело.

Також СБУ разом з іншими представниками сил оборони атакували дронами авіабазу ВПС рф у Бутурлінівці та військовий аеродром у Воронежі.

Уночі та вранці в різних регіонах росії заявили про обстріли та атаки безпілотників. У російському місті Рязань загорівся нафтопереробний завод. У Воронезькій області також повідомили про атаку десятків безпілотників.

Телеграм-канал ASTRA пише, що область зазнала "потужного обстрілу" в районі військового аеродрому. У Ленінградській області губернатор повідомив про збиття БпЛА на підльоті до нафтопереробного заводу. Він запевняє, що руйнувань немає. Губерантор Бєлгородської області заявив, що внаслідок обстрілу 45 000 росіян залишилися без електропостачання, одна людина поранена.

Різноманітні вибухи і пожежі спостерігали громадяни країни-агресора і вчора. У зв'язку з атакою НПЗ "Лукойла" був змушений припинити роботу в Нижньогородській області.

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Теги: Росія, Україна, війна, СБУ
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