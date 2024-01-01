Намагалася зірвати контрнаступ ЗСУ на Харківщині: зловили зрадницю

Намагалася зірвати контрнаступ ЗСУ на Харківщині: зловили зрадницю
Працівники СБУ затримали російську інформаторку, яка намагалась зірвати контрнаступ ЗСУ на Харківщині.

Про це в телеграмі пише СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки викрила ворожу інформаторку, яка «зливала» бойові позиції Сил оброни напередодні звільнення Харківщини.

З червня до вересня 2022 року вона передавала окупантам геолокації підрозділів ЗСУ, які були зосереджені на Куп’янському напрямку.

Також вона «звітувала» про наявне важке озброєння та орієнтовну кількість особового складу українських військ.
Намагалася зірвати контрнаступ ЗСУ на Харківщині: зловили зрадницю

Для збору інформації фігурантка обходила прифронтову місцевість та приховано фотографувала місця тимчасового базування Сил оборони.

Потім відповідні координати з текстовим описом відправляла «зв’язковому» російської розвідки.
Намагалася зірвати контрнаступ ЗСУ на Харківщині: зловили зрадницю
Намагалася зірвати контрнаступ ЗСУ на Харківщині: зловили зрадницю

Ним виявився її знайомий колаборант, який на той час перебував у складі окупаційного «мвс рф» у Балаклії. Отримані відомості він передавав кадровим співробітникам спецслужби країни-агресора.

У подальшому отримані відомості загарбники планували використати для стримування контрнаступальних дій підрозділів ЗСУ. Але ворогу це не вдалося.

Після звільнення Харківщини фігурантка «залягла на дно» у деокупованій Балаклії, де намагалась знищити докази своєї співпраці з агресором.

Втім, співробітники СБУ задокументували злочинні дії зловмисниці, а потім встановили її місцеперебування і затримали.

Як встановило розслідування, ворожою поплічницею виявилась місцева жителька, яка після захоплення частини Харківщини виїхала на підконтрольну Україні територію області.

Під час обшуку за місцем затримання фігурантки вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ з метою надання її незаконним збройним формуванням).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: зрадники, СБУ
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