У Луцьку завтра прощатимуться з Героєм Дмитром Струком

Дмитром Струком.



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У четвер, 14 березня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Струка Дмитра Олександровича (27.04.1986 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 9 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Новодарівка Запорізької області.



Поховають Дмитра Струка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 березня у Луцьку відбудеться прощання з військовослужбовцемПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У четвер, 14 березня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Струка Дмитра Олександровича (27.04.1986 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 9 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Новодарівка Запорізької області.Поховають Дмитра Струка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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