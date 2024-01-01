У Луцьку завтра прощатимуться з Героєм Дмитром Струком

У Луцьку завтра прощатимуться з Героєм Дмитром Струком
14 березня у Луцьку відбудеться прощання з військовослужбовцем Дмитром Струком.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

У четвер, 14 березня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Струка Дмитра Олександровича (27.04.1986 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 9 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Новодарівка Запорізької області.

Поховають Дмитра Струка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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