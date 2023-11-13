На Волині у водія виявили наркотики

На Волині у водія виявили наркотики
Волинські патрульні виявили у водія наркотичні речовини.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Учора, 12 березня, близько 23-ї години, екіпаж патрульної поліції зупинив за порушення ПДР автомобіль Opel Vivaro.

Під час спілкування із водієм той почав помітно нервувати. Було прийнято рішення провести поверхневу перевірку, і у транспортному засобі інспектори виявили зіп-пакет, в якому були замотані в чорну та жовту ізоляційну стрічку, ймовірно, наркотичні речовини.
На Волині у водія виявили наркотики

Оскільки такі дії громадянина мають ознаки кримінального правопорушення, патрульні викликали слідчо-оперативну групу та забезпечили охорону місця події.

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Теги: Волинь, патрульні, водій, наркотики
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