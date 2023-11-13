На Волині у водія виявили наркотики
Сьогодні, 11:54
Волинські патрульні виявили у водія наркотичні речовини.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 12 березня, близько 23-ї години, екіпаж патрульної поліції зупинив за порушення ПДР автомобіль Opel Vivaro.
Під час спілкування із водієм той почав помітно нервувати. Було прийнято рішення провести поверхневу перевірку, і у транспортному засобі інспектори виявили зіп-пакет, в якому були замотані в чорну та жовту ізоляційну стрічку, ймовірно, наркотичні речовини.
Оскільки такі дії громадянина мають ознаки кримінального правопорушення, патрульні викликали слідчо-оперативну групу та забезпечили охорону місця події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 12 березня, близько 23-ї години, екіпаж патрульної поліції зупинив за порушення ПДР автомобіль Opel Vivaro.
Під час спілкування із водієм той почав помітно нервувати. Було прийнято рішення провести поверхневу перевірку, і у транспортному засобі інспектори виявили зіп-пакет, в якому були замотані в чорну та жовту ізоляційну стрічку, ймовірно, наркотичні речовини.
Оскільки такі дії громадянина мають ознаки кримінального правопорушення, патрульні викликали слідчо-оперативну групу та забезпечили охорону місця події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волиняни віддали останню шану Герою Сергію Шпакову
Сьогодні, 12:08
У Луцьку завтра прощатимуться з Героєм Дмитром Струком
Сьогодні, 12:05
На Волині у водія виявили наркотики
Сьогодні, 11:54