На Волині у водія виявили наркотики





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Учора, 12 березня, близько 23-ї години, екіпаж патрульної поліції зупинив за порушення ПДР автомобіль Opel Vivaro.



Під час спілкування із водієм той почав помітно нервувати. Було прийнято рішення провести поверхневу перевірку, і у транспортному засобі інспектори виявили зіп-пакет, в якому були замотані в чорну та жовту ізоляційну стрічку, ймовірно, наркотичні речовини.



Оскільки такі дії громадянина мають ознаки кримінального правопорушення, патрульні викликали слідчо-оперативну групу та забезпечили охорону місця події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські патрульні виявили у водія наркотичні речовини.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора, 12 березня, близько 23-ї години, екіпаж патрульної поліції зупинив за порушення ПДР автомобіль Opel Vivaro.Під час спілкування із водієм той почав помітно нервувати. Було прийнято рішення провести поверхневу перевірку, і у транспортному засобі інспектори виявили зіп-пакет, в якому були замотані в чорну та жовту ізоляційну стрічку, ймовірно, наркотичні речовини.Оскільки такі дії громадянина мають ознаки кримінального правопорушення, патрульні викликали слідчо-оперативну групу та забезпечили охорону місця події.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію