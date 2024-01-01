Волинська тероборона отримала чималу партію допомоги від прокуратури

Волинська тероборона отримала чималу партію допомоги від прокуратури
Працівники Волинської обласної прокуратури вкотре долучилися до підтримки підрозділів 100 окремої бригади.

Про це у телеграмі повідомила військова частина.

Цього разу, зокрема, закуплено два пікапи, квадрокоптери DJI MAVIC 3, обладнання для підрозділів зв’язку та радіоелектронної боротьби, оснащені усім необхідним медичні рюкзаки тощо.

Безпосередньо на схід України справді потрібні на фронті засоби доставив керівник Волинської обласної прокуратури Віктор Тимчук.
Волинська тероборона отримала чималу партію допомоги від прокуратури

Нагадаємо, пан Валерій на псевдо «Гриб» служить стрільцем у другій стрілецькій роті Луцького батальйону Волинської бригади тероборони.


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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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