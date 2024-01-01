Волиняни віддали останню шану Герою Сергію Шпакову

У селі Мокрець на Волині вчора, 12 березня, провели в останню путь полеглого військовослужбовця СПро це у фейсбуці інформує Турійська громада.Плакало небо, сповнювались тугою серця людей, які прийшли віддати данину шани і пам’яті загиблому воїну Сергію Шпакову. Вже вчетверте це село прощається зі своїми земляками, які загинули у боротьбі за Україну в російсько-українській війні.На захист країни Сергій Шпаков став на другий день повномасштабного вторгнення росії. Останній бій молодший сержант. Йому назавжди 59.Добрим, щирим, готовим підставити надійне плече – таким він залишиться у пам’яті тих, хто його знав.Вулицями рідного села, по устеленим весняною зеленню дорогах, тіло Героя на плечах пронесли військові. Віддати шану загиблому Сину України та розділити з рідними біль від важкої непоправної втрати прийшли односельчани та мешканці сусідніх сіл, друзі і знайомі, побратими Сергія.Духовенство Турійського деканату Православної Церкви України спільно піднесли молитви за душу загиблого воїна, яка, щиро віримо, буде у Царстві Небесному. Адже немає більшої любові, як віддати життя своє заради ближніх.Вервечкою прощалися люди із воїном. На його честь пролунав військовий салют, а тіло віддали землі під звуки Державного Гімну України.«Вічна пам‘ять про воїна Сергія житиме у серцях, його ім’я залишиться назавжди на скрижалях історії», - зазначили у громаді.