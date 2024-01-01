Волиняни віддали останню шану Герою Сергію Шпакову

Волиняни віддали останню шану Герою Сергію Шпакову
У селі Мокрець на Волині вчора, 12 березня, провели в останню путь полеглого військовослужбовця Сергія Шпакова.

Про це у фейсбуці інформує Турійська громада.

Плакало небо, сповнювались тугою серця людей, які прийшли віддати данину шани і пам’яті загиблому воїну Сергію Шпакову. Вже вчетверте це село прощається зі своїми земляками, які загинули у боротьбі за Україну в російсько-українській війні.
Волиняни віддали останню шану Герою Сергію Шпакову
Волиняни віддали останню шану Герою Сергію Шпакову

На захист країни Сергій Шпаков став на другий день повномасштабного вторгнення росії. Останній бій молодший сержант прийняв на Донеччині 7 березня. Йому назавжди 59.
Волиняни віддали останню шану Герою Сергію Шпакову

Добрим, щирим, готовим підставити надійне плече – таким він залишиться у пам’яті тих, хто його знав.
Волиняни віддали останню шану Герою Сергію Шпакову

Вулицями рідного села, по устеленим весняною зеленню дорогах, тіло Героя на плечах пронесли військові. Віддати шану загиблому Сину України та розділити з рідними біль від важкої непоправної втрати прийшли односельчани та мешканці сусідніх сіл, друзі і знайомі, побратими Сергія.
Волиняни віддали останню шану Герою Сергію Шпакову

Духовенство Турійського деканату Православної Церкви України спільно піднесли молитви за душу загиблого воїна, яка, щиро віримо, буде у Царстві Небесному. Адже немає більшої любові, як віддати життя своє заради ближніх.
Волиняни віддали останню шану Герою Сергію Шпакову
Волиняни віддали останню шану Герою Сергію Шпакову
Волиняни віддали останню шану Герою Сергію Шпакову

Вервечкою прощалися люди із воїном. На його честь пролунав військовий салют, а тіло віддали землі під звуки Державного Гімну України.
Волиняни віддали останню шану Герою Сергію Шпакову
Волиняни віддали останню шану Герою Сергію Шпакову

«Вічна пам‘ять про воїна Сергія житиме у серцях, його ім’я залишиться назавжди на скрижалях історії», - зазначили у громаді.

Волиняни віддали останню шану Герою Сергію Шпакову
Волиняни віддали останню шану Герою Сергію Шпакову
Волиняни віддали останню шану Герою Сергію Шпакову

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Теги: загиблі, війна
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