Волиняни віддали останню шану Герою Сергію Шпакову
Сьогодні, 12:08
У селі Мокрець на Волині вчора, 12 березня, провели в останню путь полеглого військовослужбовця Сергія Шпакова.
Про це у фейсбуці інформує Турійська громада.
Плакало небо, сповнювались тугою серця людей, які прийшли віддати данину шани і пам’яті загиблому воїну Сергію Шпакову. Вже вчетверте це село прощається зі своїми земляками, які загинули у боротьбі за Україну в російсько-українській війні.
На захист країни Сергій Шпаков став на другий день повномасштабного вторгнення росії. Останній бій молодший сержант прийняв на Донеччині 7 березня. Йому назавжди 59.
Добрим, щирим, готовим підставити надійне плече – таким він залишиться у пам’яті тих, хто його знав.
Вулицями рідного села, по устеленим весняною зеленню дорогах, тіло Героя на плечах пронесли військові. Віддати шану загиблому Сину України та розділити з рідними біль від важкої непоправної втрати прийшли односельчани та мешканці сусідніх сіл, друзі і знайомі, побратими Сергія.
Духовенство Турійського деканату Православної Церкви України спільно піднесли молитви за душу загиблого воїна, яка, щиро віримо, буде у Царстві Небесному. Адже немає більшої любові, як віддати життя своє заради ближніх.
Вервечкою прощалися люди із воїном. На його честь пролунав військовий салют, а тіло віддали землі під звуки Державного Гімну України.
«Вічна пам‘ять про воїна Сергія житиме у серцях, його ім’я залишиться назавжди на скрижалях історії», - зазначили у громаді.
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Про це у фейсбуці інформує Турійська громада.
Плакало небо, сповнювались тугою серця людей, які прийшли віддати данину шани і пам’яті загиблому воїну Сергію Шпакову. Вже вчетверте це село прощається зі своїми земляками, які загинули у боротьбі за Україну в російсько-українській війні.
На захист країни Сергій Шпаков став на другий день повномасштабного вторгнення росії. Останній бій молодший сержант прийняв на Донеччині 7 березня. Йому назавжди 59.
Добрим, щирим, готовим підставити надійне плече – таким він залишиться у пам’яті тих, хто його знав.
Вулицями рідного села, по устеленим весняною зеленню дорогах, тіло Героя на плечах пронесли військові. Віддати шану загиблому Сину України та розділити з рідними біль від важкої непоправної втрати прийшли односельчани та мешканці сусідніх сіл, друзі і знайомі, побратими Сергія.
Духовенство Турійського деканату Православної Церкви України спільно піднесли молитви за душу загиблого воїна, яка, щиро віримо, буде у Царстві Небесному. Адже немає більшої любові, як віддати життя своє заради ближніх.
Вервечкою прощалися люди із воїном. На його честь пролунав військовий салют, а тіло віддали землі під звуки Державного Гімну України.
«Вічна пам‘ять про воїна Сергія житиме у серцях, його ім’я залишиться назавжди на скрижалях історії», - зазначили у громаді.
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