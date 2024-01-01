На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Шпаков

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Шпаков
7 березня загинув молодший сержант, мешканець села Мокрець Турійської громади 59-річний Сергія Шпаков. На захист країни він став на другий же день повномасштабного вторгнення – 25 лютого 2022 рокує

Про це інформує Турійська громада у Фейсбуку.

«Вічна памʼять і шана Герою! Висловлюємо щире співчуття мамі, доньці, рідним, близьким і побратимам загиблого Героя», – йдеться у дописі.

У звʼязку з трагічною подією у Турійській громаді впродовж трьох днів – 7, 8, 9 березня – оголошено жалобу.

Про день поховання повідомлять додатково.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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