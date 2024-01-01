На Волині побудують систему блокування російських каналів
Сьогодні, 21:44
На прикордонних територіях України, зокрема і на Волині, побудують систему блокування трансляції програм ворожих теле- та радіоканалів.
Про це повдіомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.
На побудову цієї системи Кабінет Міністрів виділив Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України 152 мільйони гривень з резервного фонду державного бюджету.
Система діятиме у дев’яти областях: Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Вінницькій та Одеській.
«Реалізація проєкту дасть можливість витіснити «русскій мір» з інформаційного простору України. Вплив російської пропаганди на українське населення буде зменшено, а рівень інформаційної безпеки України – зросте», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що прийняття цього розпорядження допоможе виконати рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року «Про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави», яке передбачає забезпечення сталого функціонування об’єктів цифрового ефірного мовлення та безперебійної трансляції телевізійних каналів у мультиплексах МХ-1, −2, −3, −5.
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Про це повдіомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.
На побудову цієї системи Кабінет Міністрів виділив Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України 152 мільйони гривень з резервного фонду державного бюджету.
Система діятиме у дев’яти областях: Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Вінницькій та Одеській.
«Реалізація проєкту дасть можливість витіснити «русскій мір» з інформаційного простору України. Вплив російської пропаганди на українське населення буде зменшено, а рівень інформаційної безпеки України – зросте», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що прийняття цього розпорядження допоможе виконати рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року «Про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави», яке передбачає забезпечення сталого функціонування об’єктів цифрового ефірного мовлення та безперебійної трансляції телевізійних каналів у мультиплексах МХ-1, −2, −3, −5.
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