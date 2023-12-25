Зеленський пояснив призначення Залужного на нову посаду за межами України

Зеленський пояснив призначення Залужного на нову посаду за межами України
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сам обрав для себе дипломатичний напрямок подальшої роботи, тому він отримав погодження на посаду посла у Великій Британії.

Про це він сказав у традиційному вечірньому зверненні у четвер, 7 листопада, передає ТСН.

“Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе – дипломатичний. Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватися”, - наголосив Зеленський.

Президент також повідомив, що сьогодні у нього відбулася зустріч із міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом, який був з візитом в Україні.

“Обговорили нашу подальшу взаємодію. Пріоритети очевидні: ППО, далекобійна зброя, артилерія. Постачання та спільне виробництво. І досягнення справедливості, щоб кожен російський убивця і вся їхня терористична держава відповідали за цю війну. Ми вже досягли з Британією історично безпрецедентного рівня співпраці”, - підкреслив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Валерій Залужний, посол
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Укрзалізниця» запускає тестування нової послуги
Сьогодні, 23:11
Скільки у Луцьку коштує картопля на ринку
Сьогодні, 22:47
Зеленський пояснив призначення Залужного на нову посаду за межами України
Сьогодні, 22:17
На Волині побудують систему блокування російських каналів
Сьогодні, 21:44
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Шпаков
Сьогодні, 21:08
Схожі новини
Валерій Залужний стане послом України у Британії Валерій Залужний стане послом України у Британії
Сьогодні, 20:15
Залужний привітав із Різдвом усіх воїнів Залужний привітав із Різдвом усіх воїнів
25 грудень, 2023, 05:12
Польща викликала посла України через заяву Зеленського Польща викликала посла України через заяву Зеленського
20 вересень, 2023, 17:05
Залужний показав, як воїни волинської бригади нищать ворожу техніку. ВІДЕО Залужний показав, як воїни волинської бригади нищать ворожу техніку. ВІДЕО
29 серпень, 2023, 16:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський підписав указ про звільнення в запас строковиків
Сьогодні, 23:42
 0
«Укрзалізниця» запускає тестування нової послуги
Сьогодні, 23:11
 0
Скільки у Луцьку коштує картопля на ринку
Сьогодні, 22:47
 0
Зеленський пояснив призначення Залужного на нову посаду за межами України
Сьогодні, 22:17
 0
На Волині побудують систему блокування російських каналів
Сьогодні, 21:44
 0
Медіа
відео
1/8