Зеленський пояснив призначення Залужного на нову посаду за межами України
Сьогодні, 22:17
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сам обрав для себе дипломатичний напрямок подальшої роботи, тому він отримав погодження на посаду посла у Великій Британії.
Про це він сказав у традиційному вечірньому зверненні у четвер, 7 листопада, передає ТСН.
“Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе – дипломатичний. Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватися”, - наголосив Зеленський.
Президент також повідомив, що сьогодні у нього відбулася зустріч із міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом, який був з візитом в Україні.
“Обговорили нашу подальшу взаємодію. Пріоритети очевидні: ППО, далекобійна зброя, артилерія. Постачання та спільне виробництво. І досягнення справедливості, щоб кожен російський убивця і вся їхня терористична держава відповідали за цю війну. Ми вже досягли з Британією історично безпрецедентного рівня співпраці”, - підкреслив він.
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Про це він сказав у традиційному вечірньому зверненні у четвер, 7 листопада, передає ТСН.
“Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе – дипломатичний. Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватися”, - наголосив Зеленський.
Президент також повідомив, що сьогодні у нього відбулася зустріч із міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом, який був з візитом в Україні.
“Обговорили нашу подальшу взаємодію. Пріоритети очевидні: ППО, далекобійна зброя, артилерія. Постачання та спільне виробництво. І досягнення справедливості, щоб кожен російський убивця і вся їхня терористична держава відповідали за цю війну. Ми вже досягли з Британією історично безпрецедентного рівня співпраці”, - підкреслив він.
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