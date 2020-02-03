«Укрзалізниця» запускає тестування нової послуги
Сьогодні, 23:11
"Укрзалізнциця" запускає бета-тестування моніторингу квитків з можливістю автовикупу на поїзди внутрішнього сполучення.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що для користувачів, авторизованих через Дія.Підпис, в режимі тестування буде доступний моніторинг двох типів:
- моніторинг на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);
- моніторинг на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі поїздів між обраними містами).
"У випадку моніторингу конкретного поїзда також можливо увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків. Для цього треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення: при активації функції одразу відбуватиметься зняття коштів, а у випадку, якщо моніторинг буде скасований або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на картку автоматично", — пояснили в "Укрзалізниці".
Коли необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримуватимуть пуш-сповіщення у застосунку. Якщо активована функція автовикупу, то користувачам приходитиме пуш-сповіщення про вже викуплені квитки.
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Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що для користувачів, авторизованих через Дія.Підпис, в режимі тестування буде доступний моніторинг двох типів:
- моніторинг на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);
- моніторинг на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі поїздів між обраними містами).
"У випадку моніторингу конкретного поїзда також можливо увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків. Для цього треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення: при активації функції одразу відбуватиметься зняття коштів, а у випадку, якщо моніторинг буде скасований або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на картку автоматично", — пояснили в "Укрзалізниці".
Коли необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримуватимуть пуш-сповіщення у застосунку. Якщо активована функція автовикупу, то користувачам приходитиме пуш-сповіщення про вже викуплені квитки.
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