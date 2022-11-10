Скільки у Луцьку коштує картопля на ринку





Про це інформує



Журналісти моніторили ціни на двох ринках Луцька – «Завокзальному» і «Пасажі». Вартість картоплі на цих торговельних майданчиках коливається в середньому від 18 до 20 гривень. Люди пояснюють, що така ціна обумовлена тим,що картопля дороговартісна у вирощуванні. Потребує вкладення значних коштів.



Але є кілька торгових точок на «Пасажі», де можна придбати картоплю і за 15 гривень. Не велика за розміром, але ціна трохи нижча ніж у конкурентів. Одна із продавчинь пояснила: продає дешевше, адже в льох набралася вода. Довелося виймати картоплю і тепер вона зберігається у хліві, псується, мовляв, «не буде ні собі, ні людям», тож вирішила продавати дешевше.



До слова, ціни на картоплю у Луцьку ще досить низькі у порівнянні з іншими регіонами України.



Так у Києві картопля вартує 20-25 гривень за кіло, у Дніпрі – 25-30 гривень, у Миколаєві – 27 гривень, у Кривому Розі – 26-30 гривень, у Чернівцях 22-25 гривень, в Одеській області – 26-30 гривень, у Черкасах 24-25 гривень, у Херсоні 25-35 гривень, у Вінниці – 30 гривень, в Донецькій області 25-35 гривень, у Полтавській області 21-25 гривень, у Львові – 22 гривні, у Стрию – 24 гривні, у Тернополі по 25 гривень, у Івано-Франківську 22-35 гривень, у Закарпатській області – 30 гривень , у Кропивницькому 25-29 гривень, у Нікополі 35-40 гривень за кілограм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На початку нинішнього року ціни на картоплю злетіли догори. Цей овоч навіть у березні за своєю вартістю не збавляє обороти. Такий висновок напрошується після того, як журналісти поцікавилися на ринках Луцька, скільки ж коштує тепер картопля.Про це інформує ВСН Журналісти моніторили ціни на двох ринках Луцька – «Завокзальному» і «Пасажі». Вартість картоплі на цих торговельних майданчиках коливається в середньому від 18 до 20 гривень. Люди пояснюють, що така ціна обумовлена тим,що картопля дороговартісна у вирощуванні. Потребує вкладення значних коштів.Але є кілька торгових точок на «Пасажі», де можна придбати картоплю і за 15 гривень. Не велика за розміром, але ціна трохи нижча ніж у конкурентів. Одна із продавчинь пояснила: продає дешевше, адже в льох набралася вода. Довелося виймати картоплю і тепер вона зберігається у хліві, псується, мовляв, «не буде ні собі, ні людям», тож вирішила продавати дешевше.До слова, ціни на картоплю у Луцьку ще досить низькі у порівнянні з іншими регіонами України.Так у Києві картопля вартує 20-25 гривень за кіло, у Дніпрі – 25-30 гривень, у Миколаєві – 27 гривень, у Кривому Розі – 26-30 гривень, у Чернівцях 22-25 гривень, в Одеській області – 26-30 гривень, у Черкасах 24-25 гривень, у Херсоні 25-35 гривень, у Вінниці – 30 гривень, в Донецькій області 25-35 гривень, у Полтавській області 21-25 гривень, у Львові – 22 гривні, у Стрию – 24 гривні, у Тернополі по 25 гривень, у Івано-Франківську 22-35 гривень, у Закарпатській області – 30 гривень , у Кропивницькому 25-29 гривень, у Нікополі 35-40 гривень за кілограм.

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