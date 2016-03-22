Зеленський підписав указ про звільнення в запас строковиків

Зеленський підписав указ про звільнення в запас строковиків
Президент Володимир Зеленський сьогодні, 7 березня, підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби.

Відповідний указ був опублікований на сайті глави держави.

"Звільнити у квітні – травні 2024 року в запас зі Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, інших утворених відповідно до законів України військових формувань військовослужбовців строкової військової служби, строк військової служби яких..., закінчився під час дії воєнного стану", – йдеться в повідомленні.

Після демобілізації строковики отримають відстрочку від нового призову терміном 12 місяців.

Нагадаємо, що в Україні після початку повномасштабного вторгнення призов на строкову військову службу не проводився, натомість була оголошена мобілізація. Проте строковики, які на час вторгнення перебували в армії, і термін служби яких завершився протягом цих двох років, продовжували служити. Зауважимо, що за час повномасштабної війни чимало строковиків підписали контракт із ЗСУ, проте їхня точна кількість не розголошується.

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Теги: демобілізація, указ
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