У Музеї Волинської ікони реставратори зі Львова оновлюють майже 20 експонатів

У Музеї Волинської ікони реставратори зі Львова оновлюють майже 20 експонатів
У Музеї Волинської ікони бригада львівських реставраторів відновлює майже 20 експонатів. Реставраційні роботи проводять у рамках підготовки до виставки "Дерев’яне облаштування храмів Волині XVII – XVIII століть".

Про це Суспільному розповіла завідувачка музею Тетяна Єлісєєва.

Упродовж чотирьох днів десять спеціалістів Львівської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру на чолі з завідувачем Тарасом Отковичем оновлювали ікони, фрагменти іконостасів і вівтарів, свічники та процесійні хрести.

Усе це — експонати із фондів музею, які раніше не були представлені в експозиціях.

За словами Тетяни Єлісєєвої, ці експонати збереглися до наших часів у доброму стані і не потребують значних реставраційних заходів.

Зокрема, фрагмент іконостаса із церкви села Романів XIX століття із декоративною позолоченою різьбою та зображенням свят Православної церкви реставратори почистили від пилу, бруду, а деякі ділянки укріпили спеціальним клеєм, який привезли з собою.

Реставраційно-консерваційні роботи ще не завершені, додала Тетяна Єлісєєва. Львівські реставратори ще приїдуть до Луцька, щоб підготувати експонати для майбутньої виставки, а також для подальшого збереження у колекції.

Як додала завідувачка Музеї Волинської ікони, відкриття виставки "Дерев’яне облаштування храмів Волині XVII – XVIII століть" заплановане на травень.

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Теги: ікони, реставрація
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