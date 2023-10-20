У Музеї Волинської ікони реставратори зі Львова оновлюють майже 20 експонатів





Про це Тетяна Єлісєєва.



Упродовж чотирьох днів десять спеціалістів Львівської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру на чолі з завідувачем Тарасом Отковичем оновлювали ікони, фрагменти іконостасів і вівтарів, свічники та процесійні хрести.



Усе це — експонати із фондів музею, які раніше не були представлені в експозиціях.



За словами Тетяни Єлісєєвої, ці експонати збереглися до наших часів у доброму стані і не потребують значних реставраційних заходів.



Зокрема, фрагмент іконостаса із церкви села Романів XIX століття із декоративною позолоченою різьбою та зображенням свят Православної церкви реставратори почистили від пилу, бруду, а деякі ділянки укріпили спеціальним клеєм, який привезли з собою.



Реставраційно-консерваційні роботи ще не завершені, додала Тетяна Єлісєєва. Львівські реставратори ще приїдуть до Луцька, щоб підготувати експонати для майбутньої виставки, а також для подальшого збереження у колекції.



Як додала завідувачка Музеї Волинської ікони, відкриття виставки "Дерев’яне облаштування храмів Волині XVII – XVIII століть" заплановане на травень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Музеї Волинської ікони бригада львівських реставраторів відновлює майже 20 експонатів. Реставраційні роботи проводять у рамках підготовки до виставки "Дерев’яне облаштування храмів Волині XVII – XVIII століть".Про це Суспільному розповіла завідувачка музеюУпродовж чотирьох днів десять спеціалістів Львівської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру на чолі з завідувачемоновлювали ікони, фрагменти іконостасів і вівтарів, свічники та процесійні хрести.Усе це — експонати із фондів музею, які раніше не були представлені в експозиціях.За словами Тетяни Єлісєєвої, ці експонати збереглися до наших часів у доброму стані і не потребують значних реставраційних заходів.Зокрема, фрагмент іконостаса із церкви села Романів XIX століття із декоративною позолоченою різьбою та зображенням свят Православної церкви реставратори почистили від пилу, бруду, а деякі ділянки укріпили спеціальним клеєм, який привезли з собою.Реставраційно-консерваційні роботи ще не завершені, додала Тетяна Єлісєєва. Львівські реставратори ще приїдуть до Луцька, щоб підготувати експонати для майбутньої виставки, а також для подальшого збереження у колекції.Як додала завідувачка Музеї Волинської ікони, відкриття виставки "Дерев’яне облаштування храмів Волині XVII – XVIII століть" заплановане на травень.

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