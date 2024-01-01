У Маневичах відбудеться благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ

У Маневичах відбудеться благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ
Маневицька публічна бібліотека спільно з ініціативною групою “Активна Громада Маневиччини” організовує благодійний ярмарок “Щедра масниця” у рамках підтримки волонтерських ініціатив Всеукраїнською ініціативою Активна громада від Інституту «Республіка» за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.

На ярмарку збиратимуть кошти на дрони FPV для 100-ї бригади ЗСУ.

Захід відбудеться 12-15 березня в “Арт-кафе” Маневицької публічної бібліотеки. Початок – о 10:00.

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Теги: Маневичі, ярмарок
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