На Волині планують висадити 50 гектарів обліпихи





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Так, усього обліпиху у кластері висадять на площі 50 гектарів, але робитимуть це поетапно, розповів керівник кластеру «Ягоди Волині» Віталій Ішмурат.



“Обліпиха – це та ягідна культура, врожай якої треба чекати 3 роки. Зараз в наших садах росте 8 сортів обліпихи. Деякі з цих сортів мені дуже сподобалися, іншим я дав шанс проявити себе у сезону 2024 року, адже поки що не побачив бажаного результату, тому вважаю, що робити якісь висновки ще рано”, – зазначив Віталій Ішмурат.



Наразі загальна площа обліпихового саду кластеру «Ягоди Волині» становить близько 14 гектарів. Але восени 2024 року тут планують висадити 20 гектарів нового саду.



“Тому зараз ми готуємо ділянку для майбутнього обліпихового саду: проводимо електрику, водопостачання тощо. Загалом насадження з цією культурою плануємо розширити приблизно на 50 гектарів, але робитимемо це поетапно. Планується, що в 2024 і 2025 роках ми висаджуватимемо по 20 гектарів, а в 2026-му – ще 10 гектарів. Завдяки тому, що ми самостійно вирощуємо садивний матеріал обліпихи, ми уже визначилися з сортами, які будемо вирощувати”.



Вирощену обліпиху в кластері «Ягоди Волині» заморожують і в подальшому експортують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кластер «Ягоди Волині», який об’єднує 8 виробників і на загальній площі 271 гектар вирощує малину, суницю садову й альпійську, минулоріч зібрав перший промисловий урожай обліпихи. Плантацію з цією культурою площею 14 гектарів у кластері заклали 2020 року, а вже цьогоріч там планують розширення насаджень.Про це повідомляє agronews.ua Так, усього обліпиху у кластері висадять на площі 50 гектарів, але робитимуть це поетапно, розповів керівник кластеру «Ягоди Волині» Віталій Ішмурат.“Обліпиха – це та ягідна культура, врожай якої треба чекати 3 роки. Зараз в наших садах росте 8 сортів обліпихи. Деякі з цих сортів мені дуже сподобалися, іншим я дав шанс проявити себе у сезону 2024 року, адже поки що не побачив бажаного результату, тому вважаю, що робити якісь висновки ще рано”, – зазначив Віталій Ішмурат.Наразі загальна площа обліпихового саду кластеру «Ягоди Волині» становить близько 14 гектарів. Але восени 2024 року тут планують висадити 20 гектарів нового саду.“Тому зараз ми готуємо ділянку для майбутнього обліпихового саду: проводимо електрику, водопостачання тощо. Загалом насадження з цією культурою плануємо розширити приблизно на 50 гектарів, але робитимемо це поетапно. Планується, що в 2024 і 2025 роках ми висаджуватимемо по 20 гектарів, а в 2026-му – ще 10 гектарів. Завдяки тому, що ми самостійно вирощуємо садивний матеріал обліпихи, ми уже визначилися з сортами, які будемо вирощувати”.Вирощену обліпиху в кластері «Ягоди Волині» заморожують і в подальшому експортують.

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