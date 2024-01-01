Два тижні живе в машині на кордоні: історія волинського водія

Роман Більчук родом з Ратного, що на Волині, він один з тих водіїв, хто відчув як то - два тижні жити в автівці. Через польську блокаду каже, під час стояння перед Дорогуськом, виробили навіть свій режим дня.



Також він розповів про візит на кордон українського посла у Любліні, який пообіцяв полегшити життя водіям, які потерпають через польську блокаду, - йдеться у сюжеті 12 каналу, передає



«Ванні-банні процедури зранку, далі якась там кава-чайок. О 12 - 13 годині дня там шось ми обідаєм. Чи це сніданок разом з обідом? І там 5-6 - в нас вечеря. Потім ще перед сном кава, якшо пройтися по харчуванню, так і тому подібне. Так протягом дня, чим займаємся? То шось в машині крутим, то шось там біля причепа, то шось там читаєм-дивимося, з кимось розмовляємо, можемо там зібраться з хлопцями разом поспілкуватися, коли дні спокійніші були», - каже волинянин.



Роман водійством заробляє на життя з 18 років, згодом став ще й перевізником, наймає інших водіїв, але і сам возить за кордон все - від харчів до запчастин. Щоб не думати, скільки втратив через блокаду поляків, перемикає думки на інше.



«Я стараюсь про це не думати на даний момент. Тому шо, якщо ще голову забивати фінансовою стороною, якось воно буде. Я вам скажу так - Слава Богу, ми живі здорові, тому що бачим новий день, бачимо сонечко, яке освітлює нас і це вже добре. Треба памʼятати, шо в нас в країні йде війна і є люди, в яких умови набагато гірші ніж в нас», - ділиться він думками.



Роман каже, це найдовша його блокада. Найлегше стоялося перші сім днів, тепер водії пробують особисто впливати на протестувальників, ходять до них на перемовини, деякі з них поступаються і пропускають більше машин. З 4 березня по дві машини на годину, в той час як вихідними не проїхало жодної.



«Їде один тент, один реф в годину. Тобто з загальних автомобілів проїжджає 2 на годину. Але рефи поліція витягує з черги там з кінця, хто з різними там продуктами, з рибою. хто з салатом і ще з чимось, йогуртами і тому подібне», - пригадує він.



Загальна черга в Дорогуську незмінна - у ній орієнтовно понад 500 машин. А це черга завдовжки з добрих 10 км, люди у ній очікують, що жити в черзі стане легше, бо на кордон приїздив Олег Куц - консул України у польському Любліні.



«В нас ще консул приїжджав вчора і пообіцяли, шо доставлять, туалетів збільшать, можливо привезуть мобільні душі і якісь там гарячі напої будуть», - зазначив Роман.



На запитання, чи бачить сам Роман у блокаді кордону поляками руку Росії, відповідає ствердно.



«Все ж таки висипання зерна, нищення там техніки і тому подібне, їздити по черзі і кидатися там різними предметами, бити дзеркала, бити трактора на негабаритах там, які везуть ці трактора в Україну. Я думаю, шо кожен хто це бачить, хто це читає він розуміє чия це рука і для чого це робити», - каже водій.



Що зробить першим ділом як переїде кордон:



«Плануємо доставити вантаж в місце призначення, який люди чекають вже зараз більше 2 тижнів. А далі ми будемо бачити. Я вам не знаю, шо сказати. Морально трошки виснажені, треба було б, мабуть, декілька днів чи який тиждень побути вдома біля сімʼї з дітками і тому подібне. Я думаю, що і я це так само хочу і кожен з водіїв, який тут стоїть. В дружини і в дітей одне й те саме питання, ну там менший ще не говорить, а старша: Коли приїдеш? Кажу, коли пропустять, коли кордон розблокують. А чого блокують? Підростеш, зрозумієш», - додав Роман.



На момент підготовки сюжету стало відомо що пізнього вечора 5 березня Роман таки дочекався черги і вже в Україні. Вже в 10-ій вечора Роман нарешті повернувся до рідного краю.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! родом з Ратного, що на Волині, він один з тих водіїв, хто відчув як то - два тижні жити в автівці. Через польську блокаду каже, під час стояння перед Дорогуськом, виробили навіть свій режим дня.Також він розповів про візит на кордон українського посла у Любліні, який пообіцяв полегшити життя водіям, які потерпають через польську блокаду, - йдеться у сюжеті 12 каналу, передає ВСН «Ванні-банні процедури зранку, далі якась там кава-чайок. О 12 - 13 годині дня там шось ми обідаєм. Чи це сніданок разом з обідом? І там 5-6 - в нас вечеря. Потім ще перед сном кава, якшо пройтися по харчуванню, так і тому подібне. Так протягом дня, чим займаємся? То шось в машині крутим, то шось там біля причепа, то шось там читаєм-дивимося, з кимось розмовляємо, можемо там зібраться з хлопцями разом поспілкуватися, коли дні спокійніші були», - каже волинянин.Роман водійством заробляє на життя з 18 років, згодом став ще й перевізником, наймає інших водіїв, але і сам возить за кордон все - від харчів до запчастин. Щоб не думати, скільки втратив через блокаду поляків, перемикає думки на інше.«Я стараюсь про це не думати на даний момент. Тому шо, якщо ще голову забивати фінансовою стороною, якось воно буде. Я вам скажу так - Слава Богу, ми живі здорові, тому що бачим новий день, бачимо сонечко, яке освітлює нас і це вже добре. Треба памʼятати, шо в нас в країні йде війна і є люди, в яких умови набагато гірші ніж в нас», - ділиться він думками.Роман каже, це найдовша його блокада. Найлегше стоялося перші сім днів, тепер водії пробують особисто впливати на протестувальників, ходять до них на перемовини, деякі з них поступаються і пропускають більше машин. З 4 березня по дві машини на годину, в той час як вихідними не проїхало жодної.«Їде один тент, один реф в годину. Тобто з загальних автомобілів проїжджає 2 на годину. Але рефи поліція витягує з черги там з кінця, хто з різними там продуктами, з рибою. хто з салатом і ще з чимось, йогуртами і тому подібне», - пригадує він.Загальна черга в Дорогуську незмінна - у ній орієнтовно понад 500 машин. А це черга завдовжки з добрих 10 км, люди у ній очікують, що жити в черзі стане легше, бо на кордон приїздив Олег Куц - консул України у польському Любліні.«В нас ще консул приїжджав вчора і пообіцяли, шо доставлять, туалетів збільшать, можливо привезуть мобільні душі і якісь там гарячі напої будуть», - зазначив Роман.На запитання, чи бачить сам Роман у блокаді кордону поляками руку Росії, відповідає ствердно.«Все ж таки висипання зерна, нищення там техніки і тому подібне, їздити по черзі і кидатися там різними предметами, бити дзеркала, бити трактора на негабаритах там, які везуть ці трактора в Україну. Я думаю, шо кожен хто це бачить, хто це читає він розуміє чия це рука і для чого це робити», - каже водій.Що зробить першим ділом як переїде кордон:«Плануємо доставити вантаж в місце призначення, який люди чекають вже зараз більше 2 тижнів. А далі ми будемо бачити. Я вам не знаю, шо сказати. Морально трошки виснажені, треба було б, мабуть, декілька днів чи який тиждень побути вдома біля сімʼї з дітками і тому подібне. Я думаю, що і я це так само хочу і кожен з водіїв, який тут стоїть. В дружини і в дітей одне й те саме питання, ну там менший ще не говорить, а старша: Коли приїдеш? Кажу, коли пропустять, коли кордон розблокують. А чого блокують? Підростеш, зрозумієш», - додав Роман.На момент підготовки сюжету стало відомо що пізнього вечора 5 березня Роман таки дочекався черги і вже в Україні. Вже в 10-ій вечора Роман нарешті повернувся до рідного краю.

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