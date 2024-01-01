Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів, – Генштаб

Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів, – Генштаб
Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загалом ворог завдав чотирьох ракетних та 74 авіаційних удари, здійснив 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 37 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 33 цих ударних БпЛА було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Бабелівка Сумської області, Вовчанськ, Іванівка, Степова Новоселівка Харківської області, Ямполівка, Андріївка, Григорівка, Торецьк, Дружба, Костянтинівка, Часів Яр, Іванівське, Новобахмутівка, Очеретине, Уманське, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Вугледар, Урожайне Донецької області, Роботине, Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог здійснив дві атаки в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку сили оборони відбили шість атак противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку наші захисники відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Орлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог 27 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку наші воїни відбили дві атаки противника в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби, противник здійснив три безуспішні штурмові дії.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному району зосередження особового складу, двох засобах протиповітряної оборони, станції радіоелектронної боротьби та складу пально-мастильних матеріалів противника.

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Теги: Росія, Україна, війна
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