Росія вночі запустила по Україні 37 «шахедів» та три ракети





Про це



До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.



В результаті бойової роботи збито 33 «шахеди» у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 8 березня 2024 року противник атакував південь та схід України, застосувавши одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 37 ударних БпЛА типу «Shahed» (район пусків безпілотників – Балаклава, Крим).Про це повідомили у Повітряних силах.До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.В результаті бойової роботи збито 33 «шахеди» у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію