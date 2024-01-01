Росія вночі запустила по Україні 37 «шахедів» та три ракети
Сьогодні, 09:10
У ніч на 8 березня 2024 року противник атакував південь та схід України, застосувавши одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 37 ударних БпЛА типу «Shahed» (район пусків безпілотників – Балаклава, Крим).
Про це повідомили у Повітряних силах.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.
В результаті бойової роботи збито 33 «шахеди» у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.
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Про це повідомили у Повітряних силах.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.
В результаті бойової роботи збито 33 «шахеди» у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.
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