Оголосили номінантів музичної премії YUNA-2024
Сьогодні, 03:12
Організатори премії YUNA оголосили номінантів 2024 року. найбільшу кількість номінацій — одразу 4 — отримав дует SHUMEI та ZLATA OGNEVICH.
Номінантів оголосили у прямому ефірі 7 березня, передає Суспільне.
Нагороди вручатимуть у дев'яти номінаціях, а претендувати на них можуть релізи (пісні, альбоми, кліпи), які виходили з 1 січня до 31 грудня 2023 року та потрапили до ротацій на радіостанціях та музичних телеканалах.
Цього року до нього увійшов 51 експерт — представники радіо, телебачення, онлайн- та друкованих ЗМІ, блогери, а також квиткові оператори.
Другий тур голосування (відбір переможців) відбуватиметься протягом березня. Церемонію нагородження планують провести офлайн, але чи відбудеться вона, залежить від подій у країні, зазначають організатори.
Одразу 4 номінації у дует SHUMEI та ZLATA OGNEVICH, по три — в Артема Пивоварова, Max Barskih та KOLA.
Хто претендує на премію YUNA у 2024 році:
Найкращий альбом:
CHEEV — Noir
Jamala — QIRIM
Max Barskih — "Зорепад"
Артем Пивоваров — "Твої Вірші, Мої Ноти". Pt.1
"Циферблат" — "Перетворення"
Найкращий виконавець:
Max Barskih
SHUMEI
YAKTAK
Артем Пивоваров
Найкращий дует/колаборація:
KOLA & ADAM — "Зорепади"
MamaRika & KOLA — "Люди"
SHUMEI & ZLATA OGNEVICH — "Буревіями"
YAKTAK & KOLA — "Порічка"
"Океан Ельзи" & KOLA — "Коли ми двоє"
Найкраща виконавиця:
DOROFEEVA
Jerry Heil
Klavdia Petrivna
KOLA
ZLATA OGNEVICH
Найкращий відеокліп:
DANTES — "Чуєш"
Max Barskih — Rich
SHUMEI & ZLATA OGNEVICH — "Буревіями"
"Антитіла" — "Фортеця Бахмут"
Найкращий поп гурт:
KADNAY
KALUSH ORCHESTRA
KAZKA
LATEXFAUNA
TVORCHI
Відкриття року
ADAM
ENLEO
Klavdia Petrivna
Максим Бородін
"Циферблат"
Найкращий рок-гурт
KOZAK SYSTEM
The HARDKISS
"Антитіла"
"Без обмежень"
"Жадан і Собаки"
Найкраща пісня
Klavdia Petrivna — "Знайди мене"
SHUMEI & ZLATA OGNEVICH — "Буревіями"
YAKTAK & KOLA — "Порічка"
"Антитіла" — "Фортеця Бахмут"
Артем Пивоваров — "Маніфест"
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Номінантів оголосили у прямому ефірі 7 березня, передає Суспільне.
Нагороди вручатимуть у дев'яти номінаціях, а претендувати на них можуть релізи (пісні, альбоми, кліпи), які виходили з 1 січня до 31 грудня 2023 року та потрапили до ротацій на радіостанціях та музичних телеканалах.
Цього року до нього увійшов 51 експерт — представники радіо, телебачення, онлайн- та друкованих ЗМІ, блогери, а також квиткові оператори.
Другий тур голосування (відбір переможців) відбуватиметься протягом березня. Церемонію нагородження планують провести офлайн, але чи відбудеться вона, залежить від подій у країні, зазначають організатори.
Одразу 4 номінації у дует SHUMEI та ZLATA OGNEVICH, по три — в Артема Пивоварова, Max Barskih та KOLA.
Хто претендує на премію YUNA у 2024 році:
Найкращий альбом:
CHEEV — Noir
Jamala — QIRIM
Max Barskih — "Зорепад"
Артем Пивоваров — "Твої Вірші, Мої Ноти". Pt.1
"Циферблат" — "Перетворення"
Найкращий виконавець:
Max Barskih
SHUMEI
YAKTAK
Артем Пивоваров
Найкращий дует/колаборація:
KOLA & ADAM — "Зорепади"
MamaRika & KOLA — "Люди"
SHUMEI & ZLATA OGNEVICH — "Буревіями"
YAKTAK & KOLA — "Порічка"
"Океан Ельзи" & KOLA — "Коли ми двоє"
Найкраща виконавиця:
DOROFEEVA
Jerry Heil
Klavdia Petrivna
KOLA
ZLATA OGNEVICH
Найкращий відеокліп:
DANTES — "Чуєш"
Max Barskih — Rich
SHUMEI & ZLATA OGNEVICH — "Буревіями"
"Антитіла" — "Фортеця Бахмут"
Найкращий поп гурт:
KADNAY
KALUSH ORCHESTRA
KAZKA
LATEXFAUNA
TVORCHI
Відкриття року
ADAM
ENLEO
Klavdia Petrivna
Максим Бородін
"Циферблат"
Найкращий рок-гурт
KOZAK SYSTEM
The HARDKISS
"Антитіла"
"Без обмежень"
"Жадан і Собаки"
Найкраща пісня
Klavdia Petrivna — "Знайди мене"
SHUMEI & ZLATA OGNEVICH — "Буревіями"
YAKTAK & KOLA — "Порічка"
"Антитіла" — "Фортеця Бахмут"
Артем Пивоваров — "Маніфест"
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