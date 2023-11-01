Оголосили номінантів музичної премії YUNA-2024





Номінантів оголосили у прямому ефірі 7 березня, передає



Нагороди вручатимуть у дев'яти номінаціях, а претендувати на них можуть релізи (пісні, альбоми, кліпи), які виходили з 1 січня до 31 грудня 2023 року та потрапили до ротацій на радіостанціях та музичних телеканалах.



Цього року до нього увійшов 51 експерт — представники радіо, телебачення, онлайн- та друкованих ЗМІ, блогери, а також квиткові оператори.



Другий тур голосування (відбір переможців) відбуватиметься протягом березня. Церемонію нагородження планують провести офлайн, але чи відбудеться вона, залежить від подій у країні, зазначають організатори.



Одразу 4 номінації у дует SHUMEI та ZLATA OGNEVICH, по три — в Артема Пивоварова, Max Barskih та KOLA.



Хто претендує на премію YUNA у 2024 році:



Найкращий альбом:



CHEEV — Noir

Jamala — QIRIM

Max Barskih — "Зорепад"

Артем Пивоваров — "Твої Вірші, Мої Ноти". Pt.1

"Циферблат" — "Перетворення"



Найкращий виконавець:



Max Barskih

SHUMEI

YAKTAK

Артем Пивоваров



Найкращий дует/колаборація:



KOLA & ADAM — "Зорепади"

MamaRika & KOLA — "Люди"

SHUMEI & ZLATA OGNEVICH — "Буревіями"

YAKTAK & KOLA — "Порічка"

"Океан Ельзи" & KOLA — "Коли ми двоє"



Найкраща виконавиця:



DOROFEEVA

Jerry Heil

Klavdia Petrivna

KOLA

ZLATA OGNEVICH



Найкращий відеокліп:



DANTES — "Чуєш"

Max Barskih — Rich

SHUMEI & ZLATA OGNEVICH — "Буревіями"

"Антитіла" — "Фортеця Бахмут"



Найкращий поп гурт:



KADNAY

KALUSH ORCHESTRA

KAZKA

LATEXFAUNA

TVORCHI



Відкриття року



ADAM

ENLEO

Klavdia Petrivna

Максим Бородін

"Циферблат"



Найкращий рок-гурт



KOZAK SYSTEM

The HARDKISS

"Антитіла"

"Без обмежень"

"Жадан і Собаки"



Найкраща пісня



Klavdia Petrivna — "Знайди мене"

SHUMEI & ZLATA OGNEVICH — "Буревіями"

YAKTAK & KOLA — "Порічка"

"Антитіла" — "Фортеця Бахмут"

Артем Пивоваров — "Маніфест"



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Організатори премії YUNA оголосили номінантів 2024 року. найбільшу кількість номінацій — одразу 4 — отримав дует SHUMEI та ZLATA OGNEVICH.Номінантів оголосили у прямому ефірі 7 березня, передає Суспільне Нагороди вручатимуть у дев'яти номінаціях, а претендувати на них можуть релізи (пісні, альбоми, кліпи), які виходили з 1 січня до 31 грудня 2023 року та потрапили до ротацій на радіостанціях та музичних телеканалах.Цього року до нього увійшов 51 експерт — представники радіо, телебачення, онлайн- та друкованих ЗМІ, блогери, а також квиткові оператори.Другий тур голосування (відбір переможців) відбуватиметься протягом березня. Церемонію нагородження планують провести офлайн, але чи відбудеться вона, залежить від подій у країні, зазначають організатори.Одразу 4 номінації у дует SHUMEI та ZLATA OGNEVICH, по три — в Артема Пивоварова, Max Barskih та KOLA.Хто претендує на премію YUNA у 2024 році:Найкращий альбом:CHEEV — NoirJamala — QIRIMMax Barskih — "Зорепад"Артем Пивоваров — "Твої Вірші, Мої Ноти". Pt.1"Циферблат" — "Перетворення"Найкращий виконавець:Max BarskihSHUMEIYAKTAKАртем ПивоваровНайкращий дует/колаборація:KOLA & ADAM — "Зорепади"MamaRika & KOLA — "Люди"SHUMEI & ZLATA OGNEVICH — "Буревіями"YAKTAK & KOLA — "Порічка""Океан Ельзи" & KOLA — "Коли ми двоє"Найкраща виконавиця:DOROFEEVAJerry HeilKlavdia PetrivnaKOLAZLATA OGNEVICHНайкращий відеокліп:DANTES — "Чуєш"Max Barskih — RichSHUMEI & ZLATA OGNEVICH — "Буревіями""Антитіла" — "Фортеця Бахмут"Найкращий поп гурт:KADNAYKALUSH ORCHESTRAKAZKALATEXFAUNATVORCHIВідкриття рокуADAMENLEOKlavdia PetrivnaМаксим Бородін"Циферблат"Найкращий рок-гуртKOZAK SYSTEMThe HARDKISS"Антитіла""Без обмежень""Жадан і Собаки"Найкраща пісняKlavdia Petrivna — "Знайди мене"SHUMEI & ZLATA OGNEVICH — "Буревіями"YAKTAK & KOLA — "Порічка""Антитіла" — "Фортеця Бахмут"Артем Пивоваров — "Маніфест"

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