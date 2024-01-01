8 березня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні день народження волонтера Дмитра Сандалова (на фото).
Також цього дня народилися екс-депутат Луцької райради Юрій Цейко, юрист Дмитро Курляндський, журналіст Василь Алєксєєв та поетеса Оксана Гундер, артист драми обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка Олександр Веремко.
Іменини 8 березня святкує Афанасій, Дементій, Лазар, Ян, Володимир.
Вітаємо усіх з їхнім святом, зичимо здоров’я, успіхів у всіх починаннях та достатку.
А усіх жінок вітаємо зі святом весни. Зичимо їм любові від близьких людей, спокою і затишку у домі та вічної краси.
Цього дня 1995 року – помер український письменник, громадський діяч, уродженець Любомля Ростислав Братунь. Він був головним редактором журналу «Жовтень» (зараз «Дзвін»), очолював Львівську організацію спілки письменників, був народним депутатом СРСР.
8 березня 1997 вважається днем народження торта «Жіночі примхи». Його рецепт до жіночого свята розробили на «Луцьккондитері». Автор – майстер Марія Фень.
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Також цього дня народилися екс-депутат Луцької райради Юрій Цейко, юрист Дмитро Курляндський, журналіст Василь Алєксєєв та поетеса Оксана Гундер, артист драми обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка Олександр Веремко.
Іменини 8 березня святкує Афанасій, Дементій, Лазар, Ян, Володимир.
Вітаємо усіх з їхнім святом, зичимо здоров’я, успіхів у всіх починаннях та достатку.
А усіх жінок вітаємо зі святом весни. Зичимо їм любові від близьких людей, спокою і затишку у домі та вічної краси.
Цього дня 1995 року – помер український письменник, громадський діяч, уродженець Любомля Ростислав Братунь. Він був головним редактором журналу «Жовтень» (зараз «Дзвін»), очолював Львівську організацію спілки письменників, був народним депутатом СРСР.
8 березня 1997 вважається днем народження торта «Жіночі примхи». Його рецепт до жіночого свята розробили на «Луцьккондитері». Автор – майстер Марія Фень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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