8 березня на Волині: гортаючи календар

8 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження волонтера Дмитра Сандалова (на фото).

Також цього дня народилися екс-депутат Луцької райради Юрій Цейко, юрист Дмитро Курляндський, журналіст Василь Алєксєєв та поетеса Оксана Гундер, артист драми обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка Олександр Веремко.

Іменини 8 березня святкує Афанасій, Дементій, Лазар, Ян, Володимир.

Вітаємо усіх з їхнім святом, зичимо здоров’я, успіхів у всіх починаннях та достатку.

А усіх жінок вітаємо зі святом весни. Зичимо їм любові від близьких людей, спокою і затишку у домі та вічної краси.

Цього дня 1995 року – помер український письменник, громадський діяч, уродженець Любомля Ростислав Братунь. Він був головним редактором журналу «Жовтень» (зараз «Дзвін»), очолював Львівську організацію спілки письменників, був народним депутатом СРСР.

8 березня 1997 вважається днем народження торта «Жіночі примхи». Його рецепт до жіночого свята розробили на «Луцьккондитері». Автор – майстер Марія Фень.

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Теги: дні народження, свята, іменини
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