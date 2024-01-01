До Луцька «На щиті» привезуть тіла полеглих Героїв





Збір о 9:00 у селі Піддубці на АЗС «KING OIL», - повідомляють волонтери, передає



Час прибуття орієнтовно о 09:30.



Маршрут траурного кортежу: с. Піддубці АЗС KING OIL - вул. Рівненська - Київський майдан - Центр - Набережна - Ковельська - СМЕ вул.Стефаника. Далі траурний кортеж попрямує в сторону Володимира.



«Після Києва буде корегування. Слідкуйте за корегуванням», - додають волонтери.



Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 8 березня, до Луцька прибуде Гуманітарна місія «на щиті», яка повертає додому тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.Збір о 9:00 у селі Піддубці на АЗС «KING OIL», - повідомляють волонтери, передає ВСН Час прибуття орієнтовно о 09:30.Маршрут траурного кортежу: с. Піддубці АЗС KING OIL - вул. Рівненська - Київський майдан - Центр - Набережна - Ковельська - СМЕ вул.Стефаника. Далі траурний кортеж попрямує в сторону Володимира.«Після Києва буде корегування. Слідкуйте за корегуванням», - додають волонтери.Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

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