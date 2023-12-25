Валерій Залужний стане послом України у Британії

Валерій Залужний стане послом України у Британії
Президент Володимир Зеленський у четвер, 7 березня, погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

МЗС України відправило Британії запит на агреман (попередню згоду).

Україна не має посла в Британії відтоді, як 21 липня 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив із цієї посади Вадима Пристайка. Він був послом у Британії з липня 2020 року.

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Теги: Валерій Залужний, посол
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