Валерій Залужний стане послом України у Британії
Сьогодні, 20:15
Президент Володимир Зеленський у четвер, 7 березня, погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії.
Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
МЗС України відправило Британії запит на агреман (попередню згоду).
Україна не має посла в Британії відтоді, як 21 липня 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив із цієї посади Вадима Пристайка. Він був послом у Британії з липня 2020 року.
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Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
МЗС України відправило Британії запит на агреман (попередню згоду).
Україна не має посла в Британії відтоді, як 21 липня 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив із цієї посади Вадима Пристайка. Він був послом у Британії з липня 2020 року.
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