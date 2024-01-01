Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 березня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 березня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Температура в Луцьку вночі 3-5° морозу, вдень 5-7° тепла.
По області вночі 1-6° морозу, вдень 3-8° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Температура в Луцьку вночі 3-5° морозу, вдень 5-7° тепла.
По області вночі 1-6° морозу, вдень 3-8° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
До Луцька «На щиті» привезуть тіла полеглих Героїв
Сьогодні, 20:41
Валерій Залужний стане послом України у Британії
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 березня
Сьогодні, 20:00