Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 березня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 березня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Температура в Луцьку вночі 3-5° морозу, вдень 5-7° тепла.

По області вночі 1-6° морозу, вдень 3-8° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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