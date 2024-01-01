Спомин про Героя. Тіло волинянина вдалося забрати лише після деокупації

Сьогодні, 7 березня, минає два роки з дня, волинянина— солдата Збройних сил України.З перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну він у числі перших став на захист країни, повідомляє у фейсбуці Турійська селищна рада.Леонід Тімцо народився 23 липня 1983 року в селі Купичів. Зростав у багатодітній родині, в якій звикли піклуватись, допомагати та підтримувати одне одного.На початку повномасштабних воєнних дій його земляка одним із перших призвали до лав Збройних сил України. Проходив військову службу в 14-ій окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Востаннє Леонід Тімцо вийшов на зв'язок з рідними 7 березня.Загинув наш земляк в наслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання поблизу села Дмитрівка у Київській області.Лише після звільнення цих територій від окупації вдалося забрати тіла наших воїнів із поля бою. Довгий час тривала експертиза ДНК та упізнання рідними. Похоронили Леоніда Тімцо поруч із земляком Іваном Антонюком у рідному селі на пагорбі Слави, де земний спочинок знайшли воїни Першої і Другої світових воєн та Української повстанської армії.Указом Президента України Леоніда Тімцо посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня за особисту відвагу у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.«Вічна шана Герою», - йдеться у повідомленні.