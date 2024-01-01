На перехресті двох проспектів у Луцьку – аварія

На перехресті двох проспектів у Луцьку – аварія
На перехресті проспектів Молоді та Відродження в обласному центрі Волині не розминулися два автомобілі.

Про це пише Конкурент.

За словами очевидців, у Луцьку на перехресті проспектів Молоді та Відродження трапилась аварія.

Як повідомили в патрульній поліції Волині, у ДТП потрапили «Рено» та бус. Водій легковика мав намір повернути з проспекту Відродження на проспект Молоді, але не надав перевагу в русі бусу, який рухався у попутному напрямку.

Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.

Учасники аварії не викликали патрульних, склавши європротокол.

На перехресті двох проспектів у Луцьку – аварія

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Теги: ДТП, Луцьк
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