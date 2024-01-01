Аварія на Молоді в Луцьку: авто влетіло в стовп
Сьогодні, 14:39
Через ненадання переваги в русі трапилася дорожньо-транспортна пригода на проспекті Молоді у Луцьку.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
Учора, 6 березня, близько 20:00 до поліції надійшло повідомлення про автопригоду. Прибувши на місце події, патрульні встановили, що водій автомобіля Volkswagen Golf виїжджаючи з прилеглої території не надав переваги в русі легковику Volkswagen Polo.
Під час спілкування із водійкою авто Volkswagen Polo, інспектори виявили ознаки алкогольного сп’яніння, Щоправда, вона відмовилася від освідування у встановленому законом порядку.
Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Ніхто, на щастя, в автопригоді не постраждав. Щодо обох учасників події складено відповідні адміністративні матеріали.
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Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
Учора, 6 березня, близько 20:00 до поліції надійшло повідомлення про автопригоду. Прибувши на місце події, патрульні встановили, що водій автомобіля Volkswagen Golf виїжджаючи з прилеглої території не надав переваги в русі легковику Volkswagen Polo.
Під час спілкування із водійкою авто Volkswagen Polo, інспектори виявили ознаки алкогольного сп’яніння, Щоправда, вона відмовилася від освідування у встановленому законом порядку.
Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Ніхто, на щастя, в автопригоді не постраждав. Щодо обох учасників події складено відповідні адміністративні матеріали.
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