Аварія на Молоді в Луцьку: авто влетіло в стовп

Через ненадання переваги в русіна проспекті Молоді у Луцьку.Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.Учора, 6 березня, близько 20:00 до поліції надійшло повідомлення про автопригоду. Прибувши на місце події, патрульні встановили, що водій автомобіля Volkswagen Golf виїжджаючи з прилеглої території не надав переваги в русі легковику Volkswagen Polo.Під час спілкування із водійкою авто Volkswagen Polo, інспектори виявили ознаки алкогольного сп’яніння, Щоправда, вона відмовилася від освідування у встановленому законом порядку.Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Ніхто, на щастя, в автопригоді не постраждав. Щодо обох учасників події складено відповідні адміністративні матеріали.