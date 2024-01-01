Ефектне відео, як воїни з Волині знищують ворожу техніку

Ефектне відео, як воїни з Волині знищують ворожу техніку
У мережі з’явилося відео, які військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищують російську техніку.

Відео у телеграмі опублікувала 14-та ОМБр.

«Термін придатності російських «буханок» швидко закінчується, коли за діло беруться Князівські воїни! А особливо наш Зорян», - йдеться в дописі до відео.



Раніше у Волинській бригаді розповіли про перші бої на кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська.

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Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
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