Ефектне відео, як воїни з Волині знищують ворожу техніку





Відео у телеграмі опублікувала 14-та ОМБр.



«Термін придатності російських «буханок» швидко закінчується, коли за діло беруться Князівські воїни! А особливо наш Зорян», - йдеться в дописі до відео.







Раніше у Волинській бригаді розповіли про перші бої на кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережі з’явилося відео, які військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищують російську техніку.Відео у телеграмі опублікувала 14-та ОМБр.«Термін придатності російських «буханок» швидко закінчується, коли за діло беруться Князівські воїни! А особливо наш Зорян», - йдеться в дописі до відео.Раніше у Волинській бригадіна кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська.

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