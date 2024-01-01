Ефектне відео, як воїни з Волині знищують ворожу техніку
Сьогодні, 14:55
У мережі з’явилося відео, які військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищують російську техніку.
Відео у телеграмі опублікувала 14-та ОМБр.
«Термін придатності російських «буханок» швидко закінчується, коли за діло беруться Князівські воїни! А особливо наш Зорян», - йдеться в дописі до відео.
Раніше у Волинській бригаді розповіли про перші бої на кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська.
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Відео у телеграмі опублікувала 14-та ОМБр.
«Термін придатності російських «буханок» швидко закінчується, коли за діло беруться Князівські воїни! А особливо наш Зорян», - йдеться в дописі до відео.
Раніше у Волинській бригаді розповіли про перші бої на кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська.
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