На Волині «поцупили» 1,5 мільйона кВт⋅год електроенергії

Максимальна фінансова відповідальність за споживання електроенергії в обхід лічильника становить 300 тис грн у побутового споживача і 600 тис грн у підприємства.Про це у телеграмі повідомляє Волиньобленерго.У 2023 році навіть в умовах тотальної загрози для енергетичної галузі та масштабної ремонтної кампанії пошкоджених після масованих обстрілів енергооб’єктів працівники «Волиньобленерго» виявляли споживачів, які свідомо ігнорували свої зобов’язання.Зокрема 289 актів про порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії склали волинські енергетики на загальну суму 8,7 млн грн.«Безплатна» електроенергія коштувала хитрунам набагато дорожче. Максимальна сума нарахувань відповідно до акта в побутових клієнтів – 310 075,72 грн, в юридичних – 614 533,51 грн.Обсяг електроенергії, не врахованої лічильниками, сягнув немало-небагато 1,5 млн кВт⋅год.Неочікувані фінансові витрати та марні сподівання – єдиний реальний результат для порушника. Адже електропостачання йому відновлять тількиі витрат на повторне підключення.