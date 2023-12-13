Від імені голови громади на Волині поширюють фейк про ТЦК
Сьогодні, 13:49
Інформація, яку розповсюджують у застосунках для обміну повідомленнями серед жителів громади від імені Підгайцівського сільського голови Юрія Семенюка не відповідає дійсності.
Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська територіальна громада.
У сільраді підкреслили, що вручення повісток в громаді відбувається на підставі розпоряджень ТЦК та СП з дотриманням норм чинного законодавства.
Ніяких звернень від ТЦК до сільської ради щодо перекриття вулиць не надходило.
«Зловмисниками, які розповсюджують неправдиву інформацію займатиметься поліція», - підкреслили у сільраді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська територіальна громада.
У сільраді підкреслили, що вручення повісток в громаді відбувається на підставі розпоряджень ТЦК та СП з дотриманням норм чинного законодавства.
Ніяких звернень від ТЦК до сільської ради щодо перекриття вулиць не надходило.
«Зловмисниками, які розповсюджують неправдиву інформацію займатиметься поліція», - підкреслили у сільраді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині «поцупили» 1,5 мільйона кВт⋅год електроенергії
Сьогодні, 14:26
У зруйнованому росіянами будинку у Вовчанську рятувальники зі смертельної пастки звільнили котика
Сьогодні, 14:08
Від імені голови громади на Волині поширюють фейк про ТЦК
Сьогодні, 13:49