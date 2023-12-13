Від імені голови громади на Волині поширюють фейк про ТЦК

Юрія Семенюка не відповідає дійсності.



Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська територіальна громада.



У сільраді підкреслили, що вручення повісток в громаді відбувається на підставі розпоряджень ТЦК та СП з дотриманням норм чинного законодавства.



Ніяких звернень від ТЦК до сільської ради щодо перекриття вулиць не надходило.



«Зловмисниками, які розповсюджують неправдиву інформацію займатиметься поліція», - підкреслили у сільраді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Інформація, яку розповсюджують у застосунках для обміну повідомленнями серед жителів громади від імені Підгайцівського сільського головине відповідає дійсності.Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська територіальна громада.У сільраді підкреслили, щов громаді відбувається на підставі розпоряджень ТЦК та СП з дотриманням норм чинного законодавства.Ніяких звернень від ТЦК до сільської ради щодо перекриття вулиць не надходило.«Зловмисниками, які розповсюджують неправдиву інформацію займатиметься поліція», - підкреслили у сільраді.

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