Від імені голови громади на Волині поширюють фейк про ТЦК

Від імені голови громади на Волині поширюють фейк про ТЦК
Інформація, яку розповсюджують у застосунках для обміну повідомленнями серед жителів громади від імені Підгайцівського сільського голови Юрія Семенюка не відповідає дійсності.

Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська територіальна громада.

У сільраді підкреслили, що вручення повісток в громаді відбувається на підставі розпоряджень ТЦК та СП з дотриманням норм чинного законодавства.

Ніяких звернень від ТЦК до сільської ради щодо перекриття вулиць не надходило.

«Зловмисниками, які розповсюджують неправдиву інформацію займатиметься поліція», - підкреслили у сільраді.

Від імені голови громади на Волині поширюють фейк про ТЦК

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: фейки, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині «поцупили» 1,5 мільйона кВт⋅год електроенергії
Сьогодні, 14:26
У зруйнованому росіянами будинку у Вовчанську рятувальники зі смертельної пастки звільнили котика
Сьогодні, 14:08
Від імені голови громади на Волині поширюють фейк про ТЦК
Сьогодні, 13:49
Мобілізаційний резерв України становить близько 5 мільйонів чоловіків. ІНФОГРАФІКА
Сьогодні, 13:34
У Луцьку п’яний водій через ігнорування рішення суду вляпався у кримінал
Сьогодні, 13:17
Схожі новини
«Вашу картку заблоковано через неявку до ТЦК»: новий фейк від росіян «Вашу картку заблоковано через неявку до ТЦК»: новий фейк від росіян
06 лютий, 15:14
Роспропаганда вигадала фейк, що в Луцьку мобілізують дітей-сиріт Роспропаганда вигадала фейк, що в Луцьку мобілізують дітей-сиріт
13 грудень, 2023, 13:40
«Просто додай брехні»: рецепт російської пропаганди про Волинь «Просто додай брехні»: рецепт російської пропаганди про Волинь
24 листопад, 2023, 14:30
На Волині активно поширюють фейк про «халявне авто» На Волині активно поширюють фейк про «халявне авто»
16 листопад, 2023, 18:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Аварія на Молоді в Луцьку: авто влетіло в стовп
Сьогодні, 14:39
 0
На Волині «поцупили» 1,5 мільйона кВт⋅год електроенергії
Сьогодні, 14:26
 0
У зруйнованому росіянами будинку у Вовчанську рятувальники зі смертельної пастки звільнили котика
Сьогодні, 14:08
 0
Від імені голови громади на Волині поширюють фейк про ТЦК
Сьогодні, 13:49
 0
Мобілізаційний резерв України становить близько 5 мільйонів чоловіків. ІНФОГРАФІКА
Сьогодні, 13:34
 0
Медіа
відео
1/8