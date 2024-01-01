У зруйнованому росіянами будинку у Вовчанську рятувальники зі смертельної пастки звільнили котика

У зруйнованому росіянами будинку у Вовчанську рятувальники зі смертельної пастки звільнили котика
Під час ліквідації терористичної атаки росіян на місто Вовчанськ на Харківщині надзвичайники врятували котика.

Про це в телеграм повідомляє ДСНС.

У зруйнованому будинку, де загинула 40-річна жінка, рятувальники під час розбору завалів знайшли її котика.

Пухнастика дивом не розчавило балкою перекриття. Працівники ДСНС підняли важку конструкцію та вилучили тваринку зі смертельної пастки.

«Тепер у нього залишилось на одне життя менше…» - зазначили у ДСНС.
У зруйнованому росіянами будинку у Вовчанську рятувальники зі смертельної пастки звільнили котика

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Теги: рятувальники, Україна
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