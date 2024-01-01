Мобілізаційний резерв України становить близько 5 мільйонів чоловіків. ІНФОГРАФІКА

Мобілізаційний резерв України становить близько 5 мільйонів чоловіків. ІНФОГРАФІКА
Мобілізаційний резерв України становить близько 4,8 мільйона чоловіків. Решта або вже служать (1,3 млн), або не підлягають мобілізації (4,3 млн) — люди з інвалідністю, чоловіки у віці 18-26 років, втікачі від війни, перебувають в окупації, заброньовані, студенти, доглядальники, багатодітні батьки, науковці, викладачі і вчителі.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на дослідження Texty.org.ua.

Водночас Україна має ще потенційний резерв - це чоловіки віком 18-26 років. Станом на початок 2024-го він становить 707 тисяч осіб (без урахування тих, хто не підпадає під мобілізацію).

За аналогічною методологією аналітики порахували жінок, які потенційно можуть служити і не виховують дітей. Вони можуть поповнити мобілізаційний резерв України на 3 мільйони.

У розрахунках аналітики опиралися на демографічний прогноз Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України на 2023 рік, який був змодельований у 2020-му.

Аналітики обрали ці дані тому, що прогноз виключає населення окупованих територій, а демографічна оцінка на короткий термін дуже чітка.

З усіх варіантів прогнозу обрали сценарій низької народжуваності, низького міграційного приросту та низької очікуваної тривалості життя. Такий вибір зумовлений попередньою пандемією та очікуваннями нового російського вторгнення.

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Теги: Росія, Україна, війна
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