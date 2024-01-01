Мобілізаційний резерв України становить близько 5 мільйонів чоловіків. ІНФОГРАФІКА





Про це пише



Водночас Україна має ще потенційний резерв - це чоловіки віком 18-26 років. Станом на початок 2024-го він становить 707 тисяч осіб (без урахування тих, хто не підпадає під мобілізацію).



За аналогічною методологією аналітики порахували жінок, які потенційно можуть служити і не виховують дітей. Вони можуть поповнити мобілізаційний резерв України на 3 мільйони.



У розрахунках аналітики опиралися на демографічний прогноз Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України на 2023 рік, який був змодельований у 2020-му.



Аналітики обрали ці дані тому, що прогноз виключає населення окупованих територій, а демографічна оцінка на короткий термін дуже чітка.



З усіх варіантів прогнозу обрали сценарій низької народжуваності, низького міграційного приросту та низької очікуваної тривалості життя. Такий вибір зумовлений попередньою пандемією та очікуваннями нового російського вторгнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мобілізаційний резерв України становить близько 4,8 мільйона чоловіків. Решта або вже служать (1,3 млн), або не підлягають мобілізації (4,3 млн) — люди з інвалідністю, чоловіки у віці 18-26 років, втікачі від війни, перебувають в окупації, заброньовані, студенти, доглядальники, багатодітні батьки, науковці, викладачі і вчителі.Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на дослідження Texty.org.ua.Водночас Україна має ще потенційний резерв - це чоловіки віком 18-26 років. Станом на початок 2024-го він становить 707 тисяч осіб (без урахування тих, хто не підпадає під мобілізацію).За аналогічною методологією аналітики порахували жінок, які потенційно можуть служити і не виховують дітей. Вони можуть поповнити мобілізаційний резерв України на 3 мільйони.У розрахунках аналітики опиралися на демографічний прогноз Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України на 2023 рік, який був змодельований у 2020-му.Аналітики обрали ці дані тому, що прогноз виключає населення окупованих територій, а демографічна оцінка на короткий термін дуже чітка.З усіх варіантів прогнозу обрали сценарій низької народжуваності, низького міграційного приросту та низької очікуваної тривалості життя. Такий вибір зумовлений попередньою пандемією та очікуваннями нового російського вторгнення.

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