У Луцьку п’яний водій через ігнорування рішення суду вляпався у кримінал

У Луцьку патрульні за нетверезе водіння транспортного засобу затримали чоловіка, який, як виявилося, ще злісно не виконує рішення суду.Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волині.У Луцьку інспектори зупинили автомобіль за порушення ПДР та під час спілкування виявили, що водій мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. З’ясувалося також, що упродовж останнього року суд вже двічі притягував його до відповідальності заВиявилося і те, що громадянин злісно не виконує рішення суду. Це - кримінальне правопорушення, тому на місце патрульні викликали СОГ.Під час слідчих дій пасажирка, яка перебувала в авто, почала нецензурно лаятися та показувати непристойні жести працівникам поліції. Такі дії громадянки кваліфікуються за ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян).