У Луцьку п’яний водій через ігнорування рішення суду вляпався у кримінал

У Луцьку п’яний водій через ігнорування рішення суду вляпався у кримінал
У Луцьку патрульні за нетверезе водіння транспортного засобу затримали чоловіка, який, як виявилося, ще злісно не виконує рішення суду.

Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волині.

У Луцьку інспектори зупинили автомобіль за порушення ПДР та під час спілкування виявили, що водій мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. З’ясувалося також, що упродовж останнього року суд вже двічі притягував його до відповідальності за нетверезе водіння.

Виявилося і те, що громадянин злісно не виконує рішення суду. Це - кримінальне правопорушення, тому на місце патрульні викликали СОГ.

Під час слідчих дій пасажирка, яка перебувала в авто, почала нецензурно лаятися та показувати непристойні жести працівникам поліції. Такі дії громадянки кваліфікуються за ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян).


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: патрульні, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Від імені голови громади на Волині поширюють фейк про ТЦК
Сьогодні, 13:49
Мобілізаційний резерв України становить близько 5 мільйонів чоловіків. ІНФОГРАФІКА
Сьогодні, 13:34
У Луцьку п’яний водій через ігнорування рішення суду вляпався у кримінал
Сьогодні, 13:17
Росія готується до довгострокового військового протистояння з країнами Балтії, – розвідка Литви
Сьогодні, 13:04
«На щиті» назавжди повертається додому Герой з Волині Віктор Козачук
Сьогодні, 12:50
Схожі новини
У Луцьку патрульні допомогли травмованому песику У Луцьку патрульні допомогли травмованому песику
06 березень, 13:14
П’яного водія у Луцьку патрульним «здали» небайдужі громадяни П’яного водія у Луцьку патрульним «здали» небайдужі громадяни
05 березень, 11:09
У Луцьку затримали водія без прав. ВІДЕО У Луцьку затримали водія без прав. ВІДЕО
04 березень, 10:00
Патрульні повернули чоловіку загублені в Луцьку речі Патрульні повернули чоловіку загублені в Луцьку речі
03 березень, 17:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині «поцупили» 1,5 мільйона кВт⋅год електроенергії
Сьогодні, 14:26
 0
У зруйнованому росіянами будинку у Вовчанську рятувальники зі смертельної пастки звільнили котика
Сьогодні, 14:08
 0
Від імені голови громади на Волині поширюють фейк про ТЦК
Сьогодні, 13:49
 0
Мобілізаційний резерв України становить близько 5 мільйонів чоловіків. ІНФОГРАФІКА
Сьогодні, 13:34
 0
У Луцьку п’яний водій через ігнорування рішення суду вляпався у кримінал
Сьогодні, 13:17
 0
Медіа
відео
1/8