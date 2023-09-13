Росія готується до довгострокового військового протистояння з країнами Балтії, – розвідка Литви





Про це пише



Збройні сили рф все частіше використовують повітряні, морські та ядерні сили для демонстрації російського потенціалу в Балтиці, йдеться в спільному звіті військових і внутрішніх розвідувальних служб балтійської країни. Зазначається, що це є частиною масштабної реорганізації збройних сил росії в її західних регіонах.



Проте створення необхідної інфраструктури та оснащення підрозділів особовим складом і озброєнням займе “як мінімум кілька років”.



У звіті йдеться, що ці плани направлені як на компенсацію втрат в Україні, так і на створення нових можливостей для довготривалої конфронтації із Заходом.



Видання зазначає, що у недавньому звіті естонська розвідка спрогнозувала, що росії знадобиться від трьох до п’яти років, щоб відновити свою військову машину настільки, щоб створити пряму загрозу НАТО.



У звіті також йдеться, що Білорусь досягла прогресу у створенні “надійного ядерного потенціалу” на своїй території після того, як росія оголосила минулого року, що розмістить нестратегічну ядерну зброю в країні.



Відтоді уряд у Мінську оновив інфраструктуру ядерних сховищ, а військовий персонал навчили керувати ядерними системами. Білоруські війська мають два потенційних засоби доставки ядерної зброї – штурмовик Су-25, що базується на авіабазі “Ліда”, поблизу кордону з Литвою, і мобільні ракетні комплекси “Іскандер-М” в Осиповичах у центральній Білорусі.



“Росія все частіше вдається до шантажу та погроз, включно з використанням ядерної риторики, щоб змусити Захід скоротити підтримку України”, – йдеться у звіті.



На знак несхвалення вступу Фінляндії до НАТО минулого року росія розгорнула судна, здатні нести крилаті ракети “Калібр”, на Ладозькому озері, водоймі в регіоні Карелії поблизу південно-східного кордону Фінляндії.



У 2023 році Кремль також доручив важким бомбардувальникам Ту-22М3 здійснити п’ять польотів над Балтійським морем у порівнянні з жодним польотом у попередньому році.



Розвідувальні служби як росії, так і Білорусі все більш активно намагаються вербувати собі агентів, причому зростаюча білоруська діаспора піддається найбільшому ризику бути переслідуваною агентами, повідомила литовська розвідка.



Нещодавно повітряні сили НАТО показали, як перехоплювали російські винищувачі над Балтійським морем. Також вдалося перехопити транспортний літак Ан-72 Росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія готується до тривалого військового протистояння з країнами-членами НАТО в регіоні Балтійського моря.Про це пише LB.ua з посиланням на Bloomberg та дані литовської розвідки.Збройні сили рф все частіше використовують повітряні, морські та ядерні сили для демонстрації російського потенціалу в Балтиці, йдеться в спільному звіті військових і внутрішніх розвідувальних служб балтійської країни. Зазначається, що це є частиною масштабної реорганізації збройних сил росії в її західних регіонах.Проте створення необхідної інфраструктури та оснащення підрозділів особовим складом і озброєнням займе “як мінімум кілька років”.У звіті йдеться, що ці плани направлені як на компенсацію втрат в Україні, так і на створення нових можливостей для довготривалої конфронтації із Заходом.Видання зазначає, що у недавньому звіті естонська розвідка спрогнозувала, що росії знадобиться від трьох до п’яти років, щоб відновити свою військову машину настільки, щоб створити пряму загрозу НАТО.У звіті також йдеться, що Білорусь досягла прогресу у створенні “надійного ядерного потенціалу” на своїй території після того, як росія оголосила минулого року, що розмістить нестратегічну ядерну зброю в країні.Відтоді уряд у Мінську оновив інфраструктуру ядерних сховищ, а військовий персонал навчили керувати ядерними системами. Білоруські війська мають два потенційних засоби доставки ядерної зброї – штурмовик Су-25, що базується на авіабазі “Ліда”, поблизу кордону з Литвою, і мобільні ракетні комплекси “Іскандер-М” в Осиповичах у центральній Білорусі.“Росія все частіше вдається до шантажу та погроз, включно з використанням ядерної риторики, щоб змусити Захід скоротити підтримку України”, – йдеться у звіті.На знак несхвалення вступу Фінляндії до НАТО минулого року росія розгорнула судна, здатні нести крилаті ракети “Калібр”, на Ладозькому озері, водоймі в регіоні Карелії поблизу південно-східного кордону Фінляндії.У 2023 році Кремль також доручив важким бомбардувальникам Ту-22М3 здійснити п’ять польотів над Балтійським морем у порівнянні з жодним польотом у попередньому році.Розвідувальні служби як росії, так і Білорусі все більш активно намагаються вербувати собі агентів, причому зростаюча білоруська діаспора піддається найбільшому ризику бути переслідуваною агентами, повідомила литовська розвідка.Нещодавно повітряні сили НАТО показали, як перехоплювали російські винищувачі над Балтійським морем. Також вдалося перехопити транспортний літак Ан-72 Росії.

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