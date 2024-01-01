«На щиті» назавжди повертається додому Герой з Волині Віктор Козачук
Сьогодні, 12:50
У п'ятницю, 8 березня 2024 року, воїн Віктор Козачук назавжди "На щиті" повертається до своїх рідних.
Про це повідомили у Вишнівській громаді.
"Траурний кортеж рухатиметься з м. Луцьк орієнтовно о 13.00 годині. Будемо зустрічати біля Машівського бору, далі до села Римачі, де проживав Захисник.
Просимо вшанувати полеглого воїна, створивши живий коридор, це те найменше, чим ми можемо віддячити Герою за його величний подвиг!
Разом з родиною у жалобі - вся Вишнівська громада.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Вишнівській громаді.
"Траурний кортеж рухатиметься з м. Луцьк орієнтовно о 13.00 годині. Будемо зустрічати біля Машівського бору, далі до села Римачі, де проживав Захисник.
Просимо вшанувати полеглого воїна, створивши живий коридор, це те найменше, чим ми можемо віддячити Герою за його величний подвиг!
Разом з родиною у жалобі - вся Вишнівська громада.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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