Блокада кордону: платежі на Волинській митниці впали на третину

Блокада кордону: платежі на Волинській митниці впали на третину
Середньоденні надходження митних платежів у лютому знизились на 34%: зі 153 млн грн до 102 млн грн.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинська митниця.

Попри зусилля польських блокаторів звести нанівець автотранзитний потенціал Волині, регіональний бізнес слугує взірцем економічної стійкості та логістичної гнучкості. Про це свідчить аналіз виконання Волинською митницею індикативних показників доходів державного бюджету у лютому 2024 року.

Із прогнозованих на цей, хоч і переступний, але найкоротший місяць 2,71 млрд гривень - суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності сплатили 2,44 млрд гривень або 90%.
Блокада кордону: платежі на Волинській митниці впали на третину

Основним фактором роботи у звітному періоді було блокування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, розпочате з 9 лютого. За дві декади вантажопотік значно скоротився. Середньоденні надходження митних платежів з першого до останнього банківського дня місяця знизились на 34 відсотки: з 153 млн грн до 102 млн грн. Однак у цілому, порівняно з січнем 2024 року, сума акумульованих та перерахованих митницею до держбюджету платежів зменшилися лише на 70 млн грн або на 3 відсотки.

Що відомо про блокування польсько-українського кордону

У Польщі фермери 9 лютого розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Під час перемовин в Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич заявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.

Станом на ранок 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині — Медика". Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Рух вантажівок відновлений.

12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг". Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП "Медика-Шегині".

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Теги: кордон, Волинь
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