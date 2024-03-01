Росія може воювати в Україні мінімум 2 роки, − розвідка Литви





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У звіті йдеться, що в росії достатньо фінансових, людських і матеріально-технічних ресурсів для продовження бойових дій такої ж інтенсивності, принаймні у "найближчій перспективі" − до 2 років.



Розвідка підкреслює, що рф спрямовує на війну величезні ресурси і ніяк не показує можливу схильність до деескалації конфлікту, хоча і не може досягти своїх оперативних цілей.



Також у звіті наголошують, що росія готується до довгострокової конфронтації з НАТО, зокрема в регіоні Балтійського моря, і для цього поступово розширює свої військові можливості на захід. Зокрема, РФ вже почала масштабну реформу своїх збройних сил − структурні та командні зміни вже реалізують в Калінінграді та на заході Росії.



Розвідка Литви зазначає, що загальний темп та масштаби реформи безпосередньо залежатимуть від перебігу, тривалості та результату бойових дій в Україні.



У звіті також йдеться, що війна в Україні коштує рф набагато дорожче, ніж вона планувала в минулому році, і в першій половині 2023 року військові витрати перевищили суму, офіційно передбачену на весь рік. За даними розвідки, цього року на військовий бюджет вже виділили щонайменше третину бюджету рф – 102 мільярди євро, при цьому реальна сума, безсумнівно, буде вищою, враховуючи засекречені статті бюджетних витрат.



Розвідслужби також вказують на те, що Білорусь розвиває потенціал для розгортання ядерної зброї під контролем рф. За їхніми даними, в Білорусі тривають роботи з модернізації та оснащення інфраструктури для зберігання ядерної зброї.



Раніше резидент Франції Емманюель Макрон припустив, що закликав до "стратегічного стрибка вперед", піднявши питання про можливість введення західних військ в Україну, і застеріг від "духу поразки, який зачаївся".



Минулого тижня Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.



Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не відправлятимуть війська.



У той час як більшість країн НАТО виключили відправку військ в Україну – в тому числі такі великі гравці, як Німеччина, Британія і США, – міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що він вдячний за дебати, які ініціював Макрон.



Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між росією і НАТО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розвідка Литви вважає, що росія має достатньо ресурсів, щоб воювати в Україні з нинішньою інтенсивністю ще щонайменше упродовж 2 років.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на спільний звіт контррозвідувального Департаменту державної безпеки та військової Служби військової розвідки та безпеки при Міністерстві оборони, який оприлюднив BNS.У звіті йдеться, що в росії достатньо фінансових, людських і матеріально-технічних ресурсів для продовження бойових дій такої ж інтенсивності, принаймні у "найближчій перспективі" − до 2 років.Розвідка підкреслює, що рф спрямовує на війну величезні ресурси і ніяк не показує можливу схильність до деескалації конфлікту, хоча і не може досягти своїх оперативних цілей.Також у звіті наголошують, що росія готується до довгострокової конфронтації з НАТО, зокрема в регіоні Балтійського моря, і для цього поступово розширює свої військові можливості на захід. Зокрема, РФ вже почала масштабну реформу своїх збройних сил − структурні та командні зміни вже реалізують в Калінінграді та на заході Росії.Розвідка Литви зазначає, що загальний темп та масштаби реформи безпосередньо залежатимуть від перебігу, тривалості та результату бойових дій в Україні.У звіті також йдеться, що війна в Україні коштує рф набагато дорожче, ніж вона планувала в минулому році, і в першій половині 2023 року військові витрати перевищили суму, офіційно передбачену на весь рік. За даними розвідки, цього року на військовий бюджет вже виділили щонайменше третину бюджету рф – 102 мільярди євро, при цьому реальна сума, безсумнівно, буде вищою, враховуючи засекречені статті бюджетних витрат.Розвідслужби також вказують на те, що Білорусь розвиває потенціал для розгортання ядерної зброї під контролем рф. За їхніми даними, в Білорусі тривають роботи з модернізації та оснащення інфраструктури для зберігання ядерної зброї.Раніше резидент Франціїприпустив, що закликав до "стратегічного стрибка вперед", піднявши питання про можливість введення західних військ в Україну, і застеріг від "духу поразки, який зачаївся".Минулого тижня Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не відправлятимуть війська.У той час як більшість країн НАТО виключили відправку військ в Україну – в тому числі такі великі гравці, як Німеччина, Британія і США, – міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що він вдячний за дебати, які ініціював Макрон.Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між росією і НАТО.

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