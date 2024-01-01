СБУ знайшла жінку, яка готувала новий ракетний удар по Одесі в обхід ППО

СБУ знайшла жінку, яка готувала новий ракетний удар по Одесі в обхід ППО
Працівники СБУ затримали зрадницю, яка готувала ракетний удар по Одесі «в обхід» протиповітряної оборони.

Про це в телеграмі повідомляє СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки затримала російську агентку, яка готувала нову повітряну атаку рф на цивільну інфраструктуру Одеси.

Щоб «обійти» українську ППО під час удару, окупанти доручили своїй поплічниці виявити локації протиповітряних комплексів на території обласного центру.

Насамперед агресора цікавили можливі координати зенітно-ракетних установок на прибережній території міста.

Також загарбники намагались дізнатися про наявність у місцевих портах військових суден, які оснащені засобами протиповітряної оборони.

Отримані відомості окупанти планували «врахувати» у ході підготовки нових атак на місто, в тому числі із застосуванням крилатих ракет та дронів-камікадзе типу Shahed.

Служба безпеки своєчасно викрила ворожі плани і запобігла їхній реалізації.

Перед затриманням російської агентки всі її злочинні дії були поетапно задокументовані з «перших кроків» розвідувальної активності.
СБУ знайшла жінку, яка готувала новий ракетний удар по Одесі в обхід ППО

Це дозволило завчасно поінформувати командування Сил оборони про нову загрозу повітряних ударів та підготуватися до захисту.

У ході документування розвідувально-підривної діяльності ворожої агентки було встановлено особу її російського куратора. Ним виявився очільник розвідгрупи угруповання російських військ, яке дислокується у тимчасово окупованому Севастополі.

Встановлено, що агресор дистанційно залучив одеситку до співпраці у січні цього року як ідеологічну прихильницю рашизму.
СБУ знайшла жінку, яка готувала новий ракетний удар по Одесі в обхід ППО
СБУ знайшла жінку, яка готувала новий ракетний удар по Одесі в обхід ППО
СБУ знайшла жінку, яка готувала новий ракетний удар по Одесі в обхід ППО

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зрадники, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обстрілювати газові мережі Харківщини росіянам допомагали колишні чиновники
Сьогодні, 12:31
Блокада кордону: платежі на Волинській митниці впали на третину
Сьогодні, 12:15
СБУ знайшла жінку, яка готувала новий ракетний удар по Одесі в обхід ППО
Сьогодні, 11:39
Росія може воювати в Україні мінімум 2 роки, − розвідка Литви
Сьогодні, 11:20
У Луцьку за зловживання впливом судять землевпорядника
Сьогодні, 11:10
Схожі новини
Обстрілювати газові мережі Харківщини росіянам допомагали колишні чиновники Обстрілювати газові мережі Харківщини росіянам допомагали колишні чиновники
Сьогодні, 12:31
Полював на ППО: затримали «свіжого» зрадника в Дніпрі Полював на ППО: затримали «свіжого» зрадника в Дніпрі
04 березень, 11:47
На боці загарбників під Авдіївкою воював мешканець Івано-Франківська На боці загарбників під Авдіївкою воював мешканець Івано-Франківська
01 березень, 18:57
Інформаторкою окупантів на Харківщині виявилася вчителька молодших класів Інформаторкою окупантів на Харківщині виявилася вчителька молодших класів
01 березень, 11:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія готується до довгострокового військового протистояння з країнами Балтії, – розвідка Литви
Сьогодні, 13:04
 0
«На щиті» назавжди повертається додому Герой з Волині Віктор Козачук
Сьогодні, 12:50
 0
Обстрілювати газові мережі Харківщини росіянам допомагали колишні чиновники
Сьогодні, 12:31
 0
Блокада кордону: платежі на Волинській митниці впали на третину
Сьогодні, 12:15
 0
СБУ знайшла жінку, яка готувала новий ракетний удар по Одесі в обхід ППО
Сьогодні, 11:39
 0
Медіа
відео
1/8