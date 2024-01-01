У Луцьку за зловживання впливом судять землевпорядника

триває розгляд справи про обвинувачення у зловживанні впливом землевпорядника Підгайцівської сільської ради Віталія Копюка, якого затримали під час отримання хабара.



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Нагадаємо, 3 березня 2023 року після чергової сесії Підгайцівської сільської ради правоохоронці затримали землевпорядника Підгайцівської громади Віталія Копюка з отриманим хабарем. У нього знайшли мічені купюри: в автомобілі, де він отримував другу частину суми після того, як депутати прийняли на сесії відповідне рішення. А також частину мічених грошей, які він отримав як аванс, вилучили під час обшуку вдома. Загалом у чиновника знайшли близько мільйона гривень, які він заховав у своєму будинку.



За даними слідства, посадовець вимагав та одержав від громадянина неправомірну вигоду в сумі 4400 доларів США за вплив на посадових осіб громади щодо прийняття рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки з земель для ведення особистого селянського господарства на землі комерційного призначення. Заяву про зміну цільового призначення земельної ділянки подавала Ольга Фукс.



Віталію Копюку висунули обвинувачення за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України - одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.



Під час розгляду справи у Луцькому міськрайонному суді допитали двох свідків: депутатів Підгайцівської сільської ради Ганну Левчук та Карбовського Святослава.



Депутатка Ганна Левчук на запитання прокурора В'ячеслава Богуша, чи здійснював Віталій Копюк на когось вплив щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, зокрема на неї, дала негативну відповідь.



«Ні, за весь період. Ні, ніколи», - запевнила депутатка.



Хоча Ганна Левчук зазначила, що особисто підтримала це питання на сесії.



Аналогічне питання прокурор поставив і депутату Підгайцівської сільської ради Святославу Карбовському. Він також заперечив, що на нього здійснювався вплив з боку Віталія Копюка при прийнятті рішення щодо вказаного земельного питання. Також свідок дав негативну відповідь на питання: чи пропонували йому хабар за підтримку цього проєкту рішення.



У даній справі залишилося ще кілька свідків, які планують заслухати під час наступних судових засідань. Суддя Оксана Данелюк оголосила слідуючий розгляд справи у суді на 14 березня 2024 року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому міськрайонному судіу зловживанні впливом землевпорядника Підгайцівської сільської ради, якого затримали під час отримання хабара.Про це пише ВСН Нагадаємо, 3 березня 2023 року після чергової сесії Підгайцівської сільської радиПідгайцівської громади Віталія Копюка з отриманим хабарем. У нього знайшли мічені купюри: в автомобілі, де він отримував другу частину суми після того, як депутати прийняли на сесії відповідне рішення. А також частину мічених грошей, які він отримав як аванс, вилучили під час обшуку вдома. Загалом у чиновника знайшли близько мільйона гривень, які він заховав у своєму будинку.За даними слідства, посадовець вимагав та одержав від громадянина неправомірну вигоду в сумі 4400 доларів США за вплив на посадових осіб громади щодо прийняття рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки з земель для ведення особистого селянського господарства на землі комерційного призначення. Заяву про зміну цільового призначення земельної ділянки подавала Ольга Фукс.Віталію Копюку висунули обвинувачення за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України - одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.Під час розгляду справи у Луцькому міськрайонному суді допитали двох свідків: депутатів Підгайцівської сільської радитаДепутатка Ганна Левчук на запитання прокурора В'ячеслава Богуша, чи здійснював Віталій Копюк на когось вплив щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, зокрема на неї, дала негативну відповідь.«Ні, за весь період. Ні, ніколи», - запевнила депутатка.Хоча Ганна Левчук зазначила, що особисто підтримала це питання на сесії.Аналогічне питання прокурор поставив і депутату Підгайцівської сільської ради Святославу Карбовському. Він також заперечив, що на нього здійснювався вплив з боку Віталія Копюка при прийнятті рішення щодо вказаного земельного питання. Також свідок дав негативну відповідь на питання: чи пропонували йому хабар за підтримку цього проєкту рішення.У даній справі залишилося ще кілька свідків, які планують заслухати під час наступних судових засідань. Суддяоголосила слідуючий розгляд справи у суді на 14 березня 2024 року.

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