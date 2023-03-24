Путіна переслідують за воєнні злочини, і на нього чекає трибунал у Гаазі, – фон дер Ляєн
Сьогодні, 15:35
Російський диктатор володимир путін має відповісти за воєнні злочини. ЄС не припинятиме підтримки України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Digi24, про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своїй промові перед конгресом Європейської народної партії.
"Путін несе відповідальність за смерть Олексія Навального. І було неймовірно бачити мужність тих, хто був присутній на похороні Навального. Одна зі сміливих жінок, які брали участь, сказала, що Навальний пожертвував собою, щоб врятувати країну, а путін пожертвував країною, щоб врятувати себе", – зазначила президентка Єврокомісії.
Вона також наголосила, що "Європа буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно".
"Немає більш актуального питання, ніж Україна. Я була у Бучі після звільнення міста, мішки для трупів не забуду. Невинні мирні жителі, молоді та старі, вбиті путінськими солдатами. Я не забуду зневірених батьків, чиї діти були викрадені росією. У мене, як у матері та бабусі, серце обливається кров'ю, коли я чую ці історії", – сказала фон дер Ляєн у своїй промові на конгресі ЄНП у Бухаресті.
Президентка Єврокомісії також заявила, що росія "зруйнувала будинки, лікарні та дитячі садки, але не змогла зруйнувати мрію (...) про вільну і процвітаючу Україну в самому серці ЄС".
"Навіть сьогодні, друзі, ця мрія продовжує жити. І в Республіці Молдова, і в Грузії, і на Західних Балканах. І разом вони втілять цю мрію в реальність. Це те, у що вірять ЄНП і Європа", – додала вона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Digi24, про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своїй промові перед конгресом Європейської народної партії.
"Путін несе відповідальність за смерть Олексія Навального. І було неймовірно бачити мужність тих, хто був присутній на похороні Навального. Одна зі сміливих жінок, які брали участь, сказала, що Навальний пожертвував собою, щоб врятувати країну, а путін пожертвував країною, щоб врятувати себе", – зазначила президентка Єврокомісії.
Вона також наголосила, що "Європа буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно".
"Немає більш актуального питання, ніж Україна. Я була у Бучі після звільнення міста, мішки для трупів не забуду. Невинні мирні жителі, молоді та старі, вбиті путінськими солдатами. Я не забуду зневірених батьків, чиї діти були викрадені росією. У мене, як у матері та бабусі, серце обливається кров'ю, коли я чую ці історії", – сказала фон дер Ляєн у своїй промові на конгресі ЄНП у Бухаресті.
Президентка Єврокомісії також заявила, що росія "зруйнувала будинки, лікарні та дитячі садки, але не змогла зруйнувати мрію (...) про вільну і процвітаючу Україну в самому серці ЄС".
"Навіть сьогодні, друзі, ця мрія продовжує жити. І в Республіці Молдова, і в Грузії, і на Західних Балканах. І разом вони втілять цю мрію в реальність. Це те, у що вірять ЄНП і Європа", – додала вона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Путіна переслідують за воєнні злочини, і на нього чекає трибунал у Гаазі, – фон дер Ляєн
Сьогодні, 15:35
Поблизу Луцька не розминулися два легковики
Сьогодні, 15:15
Ефектне відео, як воїни з Волині знищують ворожу техніку
Сьогодні, 14:55