Путіна переслідують за воєнні злочини, і на нього чекає трибунал у Гаазі, – фон дер Ляєн

володимир путін має відповісти за воєнні злочини. ЄС не припинятиме підтримки України.



Як інформує Урсула фон дер Ляєн у своїй промові перед конгресом Європейської народної партії.



"Путін несе відповідальність за смерть Олексія Навального. І було неймовірно бачити мужність тих, хто був присутній на похороні Навального. Одна зі сміливих жінок, які брали участь, сказала, що Навальний пожертвував собою, щоб врятувати країну, а путін пожертвував країною, щоб врятувати себе", – зазначила президентка Єврокомісії.



Вона також наголосила, що "Європа буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно".



"Немає більш актуального питання, ніж Україна. Я була у Бучі після звільнення міста, мішки для трупів не забуду. Невинні мирні жителі, молоді та старі, вбиті путінськими солдатами. Я не забуду зневірених батьків, чиї діти були викрадені росією. У мене, як у матері та бабусі, серце обливається кров'ю, коли я чую ці історії", – сказала фон дер Ляєн у своїй промові на конгресі ЄНП у Бухаресті.



Президентка Єврокомісії також заявила, що росія "зруйнувала будинки, лікарні та дитячі садки, але не змогла зруйнувати мрію (...) про вільну і процвітаючу Україну в самому серці ЄС".



"Навіть сьогодні, друзі, ця мрія продовжує жити. І в Республіці Молдова, і в Грузії, і на Західних Балканах. І разом вони втілять цю мрію в реальність. Це те, у що вірять ЄНП і Європа", – додала вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський диктатормає відповісти за воєнні злочини. ЄС не припинятиме підтримки України.Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Digi24, про це заявила президент Єврокомісіїу своїй промові перед конгресом Європейської народної партії."Путін несе відповідальність за смерть. І було неймовірно бачити мужність тих, хто був присутній на похороні Навального. Одна зі сміливих жінок, які брали участь, сказала, що Навальний пожертвував собою, щоб врятувати країну, а путін пожертвував країною, щоб врятувати себе", – зазначила президентка Єврокомісії.Вона також наголосила, що "Європа буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно"."Немає більш актуального питання, ніж Україна. Я була у Бучі після звільнення міста, мішки для трупів не забуду. Невинні мирні жителі, молоді та старі, вбиті путінськими солдатами. Я не забуду зневірених батьків, чиї діти були викрадені росією. У мене, як у матері та бабусі, серце обливається кров'ю, коли я чую ці історії", – сказала фон дер Ляєн у своїй промові на конгресі ЄНП у Бухаресті.Президентка Єврокомісії також заявила, що росія "зруйнувала будинки, лікарні та дитячі садки, але не змогла зруйнувати мрію (...) про вільну і процвітаючу Україну в самому серці ЄС"."Навіть сьогодні, друзі, ця мрія продовжує жити. І в Республіці Молдова, і в Грузії, і на Західних Балканах. І разом вони втілять цю мрію в реальність. Це те, у що вірять ЄНП і Європа", – додала вона.

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