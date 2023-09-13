Навколо – гори ворожих трупів, - прикордонник із Волині про бої в Авдіївці

Навколо – гори ворожих трупів, - прикордонник із Волині про бої в Авдіївці
Лише навколо однієї позиції під час останньої ротації до Авдіївки волинський прикордонник Владислав нарахував 60 ліквідованих загарбників.

Про це повідомляє у фейсбуці Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

23-річний Владислав воював в Авдіївці у найбільш складний період оборони міста. Остання його ротація тривала 11 днів. За цей час він з побратимами змінив півдесятка позицій.

Під час наступальних дій ворог не рахувався з втратами. Лише довкола однієї з позицій оператор БПЛА під час розвідки нарахував 60 вбитих окупантів.

Іноді росіянам вдавалось прориватись всередину будинків, де перебували бійці Сил оборони. Тоді бої точились буквально впритул.


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Теги: прикордонники, війна
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