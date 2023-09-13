Навколо – гори ворожих трупів, - прикордонник із Волині про бої в Авдіївці

Лише навколо однієї позиції під час останньої ротації до Авдіївки волинський прикордонникнарахував 60 ліквідованих загарбників.Про це повідомляє у фейсбуці Західне регіональне управління Держприкордонслужби.23-річний Владислав воював в Авдіївці у. Остання його ротація тривала 11 днів. За цей час він з побратимами змінив півдесятка позицій.Під час наступальних дій ворог не рахувався з втратами. Лише довкола однієї з позицій оператор БПЛА під час розвідки нарахував 60 вбитих окупантів.Іноді росіянам вдавалось прориватись всередину будинків, де перебували бійці Сил оборони. Тоді бої точились буквально впритул.