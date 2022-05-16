Швеція сьогодні офіційно вступить до НАТО





Про це йдеться у повідомленні Білого дому щодо виступу президента США Джо Байдена зі щорічною доповіддю «Про стан справ у країні», передає



«Швеція офіційно приєднається до Альянсу НАТО 7 березня 2024 року, ставши 32-м союзником. Швеція є сильною демократією з високобоєздатною армією, яка поділяє наші цінності та бачення світу», — йдеться у повідомленні.



Наголошується, що вступ Швеції у НАТО зробить Сполучені Штати та інших союзників ще безпечнішими.



«НАТО є найпотужнішим оборонним альянсом в історії світу, і сьогодні це так само важливо для забезпечення безпеки наших громадян, як це було 75 років тому, коли наш Альянс був заснований на уламках Другої світової війни», — резюмували у Білому домі.



Президент США 7 березня виступить зі щорічним зверненням «Про стан справ у країні» на об’єднаному засіданні обох палат американського Конгресу. Подія розпочнеться о 20:00 (03:00 за Києвом). Байден планує під час звернення порушити питання допомоги Україні та закликати законодавців негайно ухвалити відповідний законопроєкт.



Зазначається, що прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у четвер буде присутній на заході першої леді США Джилл Байден щодо перегляду звернення американського лідера до Конгресу.



Як повідомлялося, за інформацією Deutsche Presse-Agentur, оборонний альянс очікує, що процедура прийому скандинавської країни може бути завершена під час візиту до Вашингтона прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона та міністра закордонних справ Тобіаса Більстрьома.



Для офіційного вступу Швеції до НАТО їй потрібно передати ратифікаційну грамоту на зберігання до Державного департаменту США, який є депозитарієм договору про заснування НАТО та відповідає за реєстрацію усіх документів, пов’язаних з Північноатлантичним договором.



Шведський уряд напередодні підтвердив, що Крістерссон і Більстрьом будуть у Вашингтоні у четвер, 7 березня.



Президент Угорщини Тамаш Шуйок підписав 5 березня протокол про вступ Швеції до військового альянсу НАТО, усунувши останню перешкоду перед історичним кроком скандинавської країни, яка зберігала нейтралітет протягом двох світових воєн і «холодної» війни.



Швеція подала заявку на членство в НАТО у 2022 році після вторгнення Росії в Україну, і більшість членів Альянсу швидко ратифікували її заявку. Однак довгий час вступ Швеції до НАТО блокували Туреччина та Угорщина.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білий дім опублікував інформацію, що сьогодні, 7 березня, Швеція офіційно стане 32-м членом НАТО.Про це йдеться у повідомленні Білого дому щодо виступу президента СШАзі щорічною доповіддю «Про стан справ у країні», передає Укрінформ «Швеція офіційно приєднається до Альянсу НАТО 7 березня 2024 року, ставши 32-м союзником. Швеція є сильною демократією з високобоєздатною армією, яка поділяє наші цінності та бачення світу», — йдеться у повідомленні.Наголошується, що вступ Швеції у НАТО зробить Сполучені Штати та інших союзників ще безпечнішими.«НАТО є найпотужнішим оборонним альянсом в історії світу, і сьогодні це так само важливо для забезпечення безпеки наших громадян, як це було 75 років тому, коли наш Альянс був заснований на уламках Другої світової війни», — резюмували у Білому домі.Президент США 7 березня виступить зі щорічним зверненням «Про стан справ у країні» на об’єднаному засіданні обох палат американського Конгресу. Подія розпочнеться о 20:00 (03:00 за Києвом). Байден планує під час звернення порушити питання допомоги Україні та закликати законодавців негайно ухвалити відповідний законопроєкт.Зазначається, що прем'єр-міністр Швеціїу четвер буде присутній на заході першої леді СШАщодо перегляду звернення американського лідера до Конгресу.Як повідомлялося, за інформацією Deutsche Presse-Agentur, оборонний альянс очікує, що процедура прийому скандинавської країни може бути завершена під час візиту до Вашингтона прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона та міністра закордонних справДля офіційного вступу Швеції до НАТО їй потрібно передати ратифікаційну грамоту на зберігання до Державного департаменту США, який є депозитарієм договору про заснування НАТО та відповідає за реєстрацію усіх документів, пов’язаних з Північноатлантичним договором.Шведський уряд напередодні підтвердив, що Крістерссон і Більстрьом будуть у Вашингтоні у четвер, 7 березня.Президент Угорщинипідписав 5 березня протокол про вступ Швеції до військового альянсу НАТО, усунувши останню перешкоду перед історичним кроком скандинавської країни, яка зберігала нейтралітет протягом двох світових воєн і «холодної» війни.Швеція подала заявку на членство в НАТО у 2022 році після вторгнення Росії в Україну, і більшість членів Альянсу швидко ратифікували її заявку. Однак довгий час вступ Швеції до НАТО

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