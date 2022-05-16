Швеція сьогодні офіційно вступить до НАТО

Швеція сьогодні офіційно вступить до НАТО
Білий дім опублікував інформацію, що сьогодні, 7 березня, Швеція офіційно стане 32-м членом НАТО.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому щодо виступу президента США Джо Байдена зі щорічною доповіддю «Про стан справ у країні», передає Укрінформ.

«Швеція офіційно приєднається до Альянсу НАТО 7 березня 2024 року, ставши 32-м союзником. Швеція є сильною демократією з високобоєздатною армією, яка поділяє наші цінності та бачення світу», — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що вступ Швеції у НАТО зробить Сполучені Штати та інших союзників ще безпечнішими.

«НАТО є найпотужнішим оборонним альянсом в історії світу, і сьогодні це так само важливо для забезпечення безпеки наших громадян, як це було 75 років тому, коли наш Альянс був заснований на уламках Другої світової війни», — резюмували у Білому домі.

Президент США 7 березня виступить зі щорічним зверненням «Про стан справ у країні» на об’єднаному засіданні обох палат американського Конгресу. Подія розпочнеться о 20:00 (03:00 за Києвом). Байден планує під час звернення порушити питання допомоги Україні та закликати законодавців негайно ухвалити відповідний законопроєкт.

Зазначається, що прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у четвер буде присутній на заході першої леді США Джилл Байден щодо перегляду звернення американського лідера до Конгресу.

Як повідомлялося, за інформацією Deutsche Presse-Agentur, оборонний альянс очікує, що процедура прийому скандинавської країни може бути завершена під час візиту до Вашингтона прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона та міністра закордонних справ Тобіаса Більстрьома.

Для офіційного вступу Швеції до НАТО їй потрібно передати ратифікаційну грамоту на зберігання до Державного департаменту США, який є депозитарієм договору про заснування НАТО та відповідає за реєстрацію усіх документів, пов’язаних з Північноатлантичним договором.

Шведський уряд напередодні підтвердив, що Крістерссон і Більстрьом будуть у Вашингтоні у четвер, 7 березня.

Президент Угорщини Тамаш Шуйок підписав 5 березня протокол про вступ Швеції до військового альянсу НАТО, усунувши останню перешкоду перед історичним кроком скандинавської країни, яка зберігала нейтралітет протягом двох світових воєн і «холодної» війни.

Швеція подала заявку на членство в НАТО у 2022 році після вторгнення Росії в Україну, і більшість членів Альянсу швидко ратифікували її заявку. Однак довгий час вступ Швеції до НАТО блокували Туреччина та Угорщина.


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Теги: НАТО, Швеція
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