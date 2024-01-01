На Волині вручили державні нагороди рідним загиблих Героїв





Про це Борис Карпус.



"Сьогодні мав за честь вручити державні відзнаки рідним наших Героїв.



Орденом «За мужність» третього ступеня (посмертно) нагороджено:



Сергія Степанкевича, Володимира Поліху, Андрія Кушнерука, Івана Вознюка, Богдана Павлова, Миколу Харія та Віталія Саковця.



Медаллю «Захиснику Вітчизни» (посмертно) нагороджено Олега Марчука.



Вічна пам’ять і вічна шана Героям!" - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині рідним загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди.Про це повідомив міський голова Нововолинська"Сьогодні мав за честь вручити державні відзнаки рідним наших Героїв.таМедаллю «Захиснику Вітчизни» (посмертно) нагородженоВічна пам’ять і вічна шана Героям!" - йдеться в повідомленні.

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