На Волині вручили державні нагороди рідним загиблих Героїв
Сьогодні, 16:48
На Волині рідним загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Сьогодні мав за честь вручити державні відзнаки рідним наших Героїв.
Орденом «За мужність» третього ступеня (посмертно) нагороджено:
Сергія Степанкевича, Володимира Поліху, Андрія Кушнерука, Івана Вознюка, Богдана Павлова, Миколу Харія та Віталія Саковця.
Медаллю «Захиснику Вітчизни» (посмертно) нагороджено Олега Марчука.
Вічна пам’ять і вічна шана Героям!" - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Сьогодні мав за честь вручити державні відзнаки рідним наших Героїв.
Орденом «За мужність» третього ступеня (посмертно) нагороджено:
Сергія Степанкевича, Володимира Поліху, Андрія Кушнерука, Івана Вознюка, Богдана Павлова, Миколу Харія та Віталія Саковця.
Медаллю «Захиснику Вітчизни» (посмертно) нагороджено Олега Марчука.
Вічна пам’ять і вічна шана Героям!" - йдеться в повідомленні.
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