«Вже завтра полетять на голови орків», – «Українська команда» передала дрони 47 бригаді на Авдіївський напрямок

«Вже завтра полетять на голови орків», – «Українська команда» передала дрони 47 бригаді на Авдіївський напрямок
Волонтерський штаб «Українська команда» продовжує забезпечувати дронами військових на найважчих ділянках фронту. 50 FPV-дронів волонтери передали роті ударних безпілотників 47 бригади «Магура».

Про це повідомили у волонтерському штабі "Українська команда".

«Сьогодні Авдіївський напрямок - один з найважчих на фронті. Ворог намагається прорватися далі, а наші воїни стримують його просування. Б’ються за кожен метр української землі. 47 бригада вже тривалий час на цьому напрямку», - йдеться у повідомленні «Української команди».

50 FPV-дронів волонтери передали роті ударних безпілотних авіакомплексів 47 бригади «Магура».

«Дрони там на вагу золота. Вже завтра ці безпілотники полетять на голови орків», - наголосив керівник «Української команди» Артур Палатний.

Раніше «Українська команда» доставила партію бойових дронів та наземну станцію керування безпілотниками захисникам на південному напрямку.

Також нещодавно волонтери «Української команди» привезли FPV-дрони та системи РЕБ декільком підрозділам на Бахмутському напрямку.

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Теги: Волонтерський штаб, Українська команда
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