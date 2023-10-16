«Вже завтра полетять на голови орків», – «Українська команда» передала дрони 47 бригаді на Авдіївський напрямок
Сьогодні, 16:35
Волонтерський штаб «Українська команда» продовжує забезпечувати дронами військових на найважчих ділянках фронту. 50 FPV-дронів волонтери передали роті ударних безпілотників 47 бригади «Магура».
Про це повідомили у волонтерському штабі "Українська команда".
«Сьогодні Авдіївський напрямок - один з найважчих на фронті. Ворог намагається прорватися далі, а наші воїни стримують його просування. Б’ються за кожен метр української землі. 47 бригада вже тривалий час на цьому напрямку», - йдеться у повідомленні «Української команди».
50 FPV-дронів волонтери передали роті ударних безпілотних авіакомплексів 47 бригади «Магура».
«Дрони там на вагу золота. Вже завтра ці безпілотники полетять на голови орків», - наголосив керівник «Української команди» Артур Палатний.
Раніше «Українська команда» доставила партію бойових дронів та наземну станцію керування безпілотниками захисникам на південному напрямку.
Також нещодавно волонтери «Української команди» привезли FPV-дрони та системи РЕБ декільком підрозділам на Бахмутському напрямку.
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Про це повідомили у волонтерському штабі "Українська команда".
«Сьогодні Авдіївський напрямок - один з найважчих на фронті. Ворог намагається прорватися далі, а наші воїни стримують його просування. Б’ються за кожен метр української землі. 47 бригада вже тривалий час на цьому напрямку», - йдеться у повідомленні «Української команди».
50 FPV-дронів волонтери передали роті ударних безпілотних авіакомплексів 47 бригади «Магура».
«Дрони там на вагу золота. Вже завтра ці безпілотники полетять на голови орків», - наголосив керівник «Української команди» Артур Палатний.
Раніше «Українська команда» доставила партію бойових дронів та наземну станцію керування безпілотниками захисникам на південному напрямку.
Також нещодавно волонтери «Української команди» привезли FPV-дрони та системи РЕБ декільком підрозділам на Бахмутському напрямку.
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