«Вже завтра полетять на голови орків», – «Українська команда» передала дрони 47 бригаді на Авдіївський напрямок





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«Сьогодні Авдіївський напрямок - один з найважчих на фронті. Ворог намагається прорватися далі, а наші воїни стримують його просування. Б’ються за кожен метр української землі. 47 бригада вже тривалий час на цьому напрямку», - йдеться у повідомленні «Української команди».



50 FPV-дронів волонтери передали роті ударних безпілотних авіакомплексів 47 бригади «Магура».



«Дрони там на вагу золота. Вже завтра ці безпілотники полетять на голови орків», - наголосив керівник «Української команди» Артур Палатний.



Раніше «Українська команда» доставила партію бойових дронів та наземну станцію керування безпілотниками захисникам на південному напрямку.



Також нещодавно волонтери «Української команди» привезли FPV-дрони та системи РЕБ декільком підрозділам на Бахмутському напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волонтерський штаб «Українська команда» продовжує забезпечувати дронами військових на найважчих ділянках фронту. 50 FPV-дронів волонтери передали роті ударних безпілотників 47 бригади «Магура».Про це повідомили у волонтерському штабі "Українська команда".«Сьогодні Авдіївський напрямок - один з найважчих на фронті. Ворог намагається прорватися далі, а наші воїни стримують його просування. Б’ються за кожен метр української землі. 47 бригада вже тривалий час на цьому напрямку», - йдеться у повідомленні «Української команди».50 FPV-дронів волонтери передали роті ударних безпілотних авіакомплексів 47 бригади «Магура».«Дрони там на вагу золота. Вже завтра ці безпілотники полетять на голови орків», - наголосив керівник «Української команди» Артур Палатний.Раніше «Українська команда» доставила партію бойових дронів та наземну станцію керування безпілотниками захисникам на південному напрямку.Також нещодавно волонтери «Української команди» привезли FPV-дрони та системи РЕБ декільком підрозділам на Бахмутському напрямку.

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