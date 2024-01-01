Половина фермерів, затриманих на протесті у Варшаві, були нетверезі, – поліція





Про це у соцмережі X повідомила варшавська поліція, передає



“Алкоголь підвищує агресію. Вчора із 26 затриманих майже половина були у нетверезому стані. В організмі рекордсмена було 1,6 проміле алкоголю”, - йдеться в повідомленні поліції.



Як повідомлялося, у середу, 6 березня, під час протесту фермерів у Варшаві біля Сейму РП сталися сутички протестувальників з поліцією. Вони кидали у поліцейських бруківкою, фаєрами, пляшками, кілька осіб прорвалися через загородження і кордон поліції на територію польського парламенту. В результаті зіткнень постраждали 13 поліцейських, затримано 26 агресивних протестувальників.



Польські аграрії, до яких приєдналися організації мисливців, бджолярів, шахтарів тощо, протестували в середу у Варшаві та в інших містах Польщі проти ввезення української агропродукції, а також Європейського зеленого курсу.



Фермери також з 9 лютого блокують на території Польщі біля кордону з Україною дороги, які ведуть до пунктів пропуску.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майже половина затриманих у середу на марші фермерів у Варшаві були у нетверезому стані.Про це у соцмережі X повідомила варшавська поліція, передає Укрінформ “Алкоголь підвищує агресію. Вчора із 26 затриманих майже половина були у нетверезому стані. В організмі рекордсмена було 1,6 проміле алкоголю”, - йдеться в повідомленні поліції.Як повідомлялося, у середу, 6 березня, під час протесту фермерів у Варшаві біля Сейму РП сталися сутички протестувальників з поліцією. Вони кидали у поліцейських бруківкою, фаєрами, пляшками, кілька осіб прорвалися через загородження і кордон поліції на територію польського парламенту. В результаті зіткнень постраждали 13 поліцейських, затримано 26 агресивних протестувальників.Польські аграрії, до яких приєдналися організації мисливців, бджолярів, шахтарів тощо, протестували в середу у Варшаві та в інших містах Польщі проти ввезення української агропродукції, а також Європейського зеленого курсу.Фермери також з 9 лютого блокують на території Польщі біля кордону з Україною дороги, які ведуть до пунктів пропуску.

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