Половина фермерів, затриманих на протесті у Варшаві, були нетверезі, – поліція
Сьогодні, 16:05
Майже половина затриманих у середу на марші фермерів у Варшаві були у нетверезому стані.
Про це у соцмережі X повідомила варшавська поліція, передає Укрінформ.
“Алкоголь підвищує агресію. Вчора із 26 затриманих майже половина були у нетверезому стані. В організмі рекордсмена було 1,6 проміле алкоголю”, - йдеться в повідомленні поліції.
Як повідомлялося, у середу, 6 березня, під час протесту фермерів у Варшаві біля Сейму РП сталися сутички протестувальників з поліцією. Вони кидали у поліцейських бруківкою, фаєрами, пляшками, кілька осіб прорвалися через загородження і кордон поліції на територію польського парламенту. В результаті зіткнень постраждали 13 поліцейських, затримано 26 агресивних протестувальників.
Польські аграрії, до яких приєдналися організації мисливців, бджолярів, шахтарів тощо, протестували в середу у Варшаві та в інших містах Польщі проти ввезення української агропродукції, а також Європейського зеленого курсу.
Фермери також з 9 лютого блокують на території Польщі біля кордону з Україною дороги, які ведуть до пунктів пропуску.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у соцмережі X повідомила варшавська поліція, передає Укрінформ.
“Алкоголь підвищує агресію. Вчора із 26 затриманих майже половина були у нетверезому стані. В організмі рекордсмена було 1,6 проміле алкоголю”, - йдеться в повідомленні поліції.
Як повідомлялося, у середу, 6 березня, під час протесту фермерів у Варшаві біля Сейму РП сталися сутички протестувальників з поліцією. Вони кидали у поліцейських бруківкою, фаєрами, пляшками, кілька осіб прорвалися через загородження і кордон поліції на територію польського парламенту. В результаті зіткнень постраждали 13 поліцейських, затримано 26 агресивних протестувальників.
Польські аграрії, до яких приєдналися організації мисливців, бджолярів, шахтарів тощо, протестували в середу у Варшаві та в інших містах Польщі проти ввезення української агропродукції, а також Європейського зеленого курсу.
Фермери також з 9 лютого блокують на території Польщі біля кордону з Україною дороги, які ведуть до пунктів пропуску.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Половина фермерів, затриманих на протесті у Варшаві, були нетверезі, – поліція
Сьогодні, 16:05
Путіна переслідують за воєнні злочини, і на нього чекає трибунал у Гаазі, – фон дер Ляєн
Сьогодні, 15:35
Поблизу Луцька не розминулися два легковики
Сьогодні, 15:15
Ефектне відео, як воїни з Волині знищують ворожу техніку
Сьогодні, 14:55