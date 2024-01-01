На Волині провели в останню путь Героя Сергія Янчука

Сергієм Янчуком.



Про це у фейсбуці інформує парафія місцевого Хресто-Возвдиженського храму.



«Не встигли заболотівчани оговтатись від попереднього поховання, як сумна звістка знову сколихнула селище…» - йдеться у повідомленні.



Свою любов і останню шану Сергію Янчуку віддати прийшли чимало односельчан.



Нагадаємо, 27 лютого 2024 року загинув командир 2 відділення протитанкових ракетних комплексів 1 стрілецького батальйону Янчук Сергій Васильович. Він був призваний на військову службу у березні 2023 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Заболоття на Волині краяни сьогодні, 7 березня, попрощалися із полеглим військовослужбовцемПро це у фейсбуці інформує парафія місцевого Хресто-Возвдиженського храму.«Не встигли заболотівчани оговтатись від попереднього поховання, як сумна звістка знову сколихнула селище…» - йдеться у повідомленні.Свою любов і останню шану Сергію Янчуку віддати прийшли чимало односельчан.Нагадаємо, 27 лютого 2024 року2 відділення протитанкових ракетних комплексів 1 стрілецького батальйону Янчук Сергій Васильович. Він був призваний на військову службу у березні 2023 року.

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