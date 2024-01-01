На Волині провели в останню путь Героя Сергія Янчука

На Волині провели в останню путь Героя Сергія Янчука
У селі Заболоття на Волині краяни сьогодні, 7 березня, попрощалися із полеглим військовослужбовцем Сергієм Янчуком.

Про це у фейсбуці інформує парафія місцевого Хресто-Возвдиженського храму.

«Не встигли заболотівчани оговтатись від попереднього поховання, як сумна звістка знову сколихнула селище…» - йдеться у повідомленні.
На Волині провели в останню путь Героя Сергія Янчука

Свою любов і останню шану Сергію Янчуку віддати прийшли чимало односельчан.
На Волині провели в останню путь Героя Сергія Янчука
На Волині провели в останню путь Героя Сергія Янчука
На Волині провели в останню путь Героя Сергія Янчука
На Волині провели в останню путь Героя Сергія Янчука
На Волині провели в останню путь Героя Сергія Янчука

Нагадаємо, 27 лютого 2024 року загинув командир 2 відділення протитанкових ракетних комплексів 1 стрілецького батальйону Янчук Сергій Васильович. Він був призваний на військову службу у березні 2023 року.
На Волині провели в останню путь Героя Сергія Янчука
На Волині провели в останню путь Героя Сергія Янчука
На Волині провели в останню путь Героя Сергія Янчука


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку знищили підпільний завод елітного алкоголю
Сьогодні, 17:16
На Волині провели в останню путь Героя Сергія Янчука
Сьогодні, 17:02
Що вплине на доставку з Китаю та міжнародні перевезення у 2024 році: тенденції та прогнози*
Сьогодні, 16:52
На Волині вручили державні нагороди рідним загиблих Героїв
Сьогодні, 16:48
«Вже завтра полетять на голови орків», – «Українська команда» передала дрони 47 бригаді на Авдіївський напрямок
Сьогодні, 16:35
Схожі новини
Дружина полеглого волинянина просить присвоїти йому звання Герой України Дружина полеглого волинянина просить присвоїти йому звання Герой України
06 березень, 19:11
На Волині завтра прощатимуться із Героєм Сергієм Янчуком На Волині завтра прощатимуться із Героєм Сергієм Янчуком
06 березень, 16:33
Від поранень обірвалося життя Героя Юрія Мисана з Волині Від поранень обірвалося життя Героя Юрія Мисана з Волині
06 березень, 13:19
У рідному селі поховали військового з Волині, який помер у лікарні У рідному селі поховали військового з Волині, який помер у лікарні
05 березень, 16:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку знищили підпільний завод елітного алкоголю
Сьогодні, 17:16
 0
На Волині провели в останню путь Героя Сергія Янчука
Сьогодні, 17:02
 0
Що вплине на доставку з Китаю та міжнародні перевезення у 2024 році: тенденції та прогнози*
Сьогодні, 16:52
 0
На Волині вручили державні нагороди рідним загиблих Героїв
Сьогодні, 16:48
 0
«Вже завтра полетять на голови орків», – «Українська команда» передала дрони 47 бригаді на Авдіївський напрямок
Сьогодні, 16:35
 0
Медіа
відео
1/8