На Волині провели в останню путь Героя Сергія Янчука
Сьогодні, 17:02
У селі Заболоття на Волині краяни сьогодні, 7 березня, попрощалися із полеглим військовослужбовцем Сергієм Янчуком.
Про це у фейсбуці інформує парафія місцевого Хресто-Возвдиженського храму.
«Не встигли заболотівчани оговтатись від попереднього поховання, як сумна звістка знову сколихнула селище…» - йдеться у повідомленні.
Свою любов і останню шану Сергію Янчуку віддати прийшли чимало односельчан.
Нагадаємо, 27 лютого 2024 року загинув командир 2 відділення протитанкових ракетних комплексів 1 стрілецького батальйону Янчук Сергій Васильович. Він був призваний на військову службу у березні 2023 року.
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Про це у фейсбуці інформує парафія місцевого Хресто-Возвдиженського храму.
«Не встигли заболотівчани оговтатись від попереднього поховання, як сумна звістка знову сколихнула селище…» - йдеться у повідомленні.
Свою любов і останню шану Сергію Янчуку віддати прийшли чимало односельчан.
Нагадаємо, 27 лютого 2024 року загинув командир 2 відділення протитанкових ракетних комплексів 1 стрілецького батальйону Янчук Сергій Васильович. Він був призваний на військову службу у березні 2023 року.
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