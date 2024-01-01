У Луцьку знищили підпільний завод елітного алкоголю

Детективи Бюро економічної безпеки викрили в Луцьку підпільний завод з виробництва елітного алкоголю.Про це в телеграмі повідомляє БЕБ.Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб, які організували роботу підпільного заводу з виробництва елітних алкогольних напоїв.Горілчані вироби відомих світових брендів виготовляли в кустарних умовах. Продаж відбувався через мережу телеграм-каналів. Надалівідправляли поштою по всій Україні.Детективи провели обшуки у Луцьку.У результаті вилучили понад 2 тисяч коробок з підробленими алкогольними напоями елітних марок горілки, віскі, коньяку, лікерів, настоянок та рому, 10 тонн готової до розливу продукції, що знаходилась в ємностях, 12 тонн спирту, пакувальну тару тощо.Також працівники БЕБ демонтували обладнання для виготовлення та розливу лікеро-горілчаних виробів.Орієнтовна вартість вилученого складає 5 млн грн.Наразі досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.Оперативний супровід здійснювали детективи Департаменту внутрішньої безпеки та захисту працівників Бюро економічної безпеки України. Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора.