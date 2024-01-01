У Луцьку знищили підпільний завод елітного алкоголю
Сьогодні, 17:16
Детективи Бюро економічної безпеки викрили в Луцьку підпільний завод з виробництва елітного алкоголю.
Про це в телеграмі повідомляє БЕБ.
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб, які організували роботу підпільного заводу з виробництва елітних алкогольних напоїв.
Горілчані вироби відомих світових брендів виготовляли в кустарних умовах. Продаж відбувався через мережу телеграм-каналів. Надалі контрафактну продукцію відправляли поштою по всій Україні.
Детективи провели обшуки у Луцьку.
У результаті вилучили понад 2 тисяч коробок з підробленими алкогольними напоями елітних марок горілки, віскі, коньяку, лікерів, настоянок та рому, 10 тонн готової до розливу продукції, що знаходилась в ємностях, 12 тонн спирту, пакувальну тару тощо.
Також працівники БЕБ демонтували обладнання для виготовлення та розливу лікеро-горілчаних виробів.
Орієнтовна вартість вилученого складає 5 млн грн.
Наразі досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.
Оперативний супровід здійснювали детективи Департаменту внутрішньої безпеки та захисту працівників Бюро економічної безпеки України. Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора.
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Про це в телеграмі повідомляє БЕБ.
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб, які організували роботу підпільного заводу з виробництва елітних алкогольних напоїв.
Горілчані вироби відомих світових брендів виготовляли в кустарних умовах. Продаж відбувався через мережу телеграм-каналів. Надалі контрафактну продукцію відправляли поштою по всій Україні.
Детективи провели обшуки у Луцьку.
У результаті вилучили понад 2 тисяч коробок з підробленими алкогольними напоями елітних марок горілки, віскі, коньяку, лікерів, настоянок та рому, 10 тонн готової до розливу продукції, що знаходилась в ємностях, 12 тонн спирту, пакувальну тару тощо.
Також працівники БЕБ демонтували обладнання для виготовлення та розливу лікеро-горілчаних виробів.
Орієнтовна вартість вилученого складає 5 млн грн.
Наразі досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.
Оперативний супровід здійснювали детективи Департаменту внутрішньої безпеки та захисту працівників Бюро економічної безпеки України. Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора.
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