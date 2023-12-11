Волинянин 50 років жив із паспортом СРСР. Замінив, бо не міг отримати пенсію

біометричний документ.



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Як розповіла речниця Міграційної служби Волині Наталія Левчук, чоловік живе у селі Любитів, йому виповнилося 67 років.



Волинянин сам звернувся до Ковельського відділу міграційної служби. Розповів, що паспорт радянського зразка, який отримав у 1974 році, хоче обміняти на біометричний, бо не може отримувати пенсію та інші соціальні виплати і допомоги.



Зібравши всі необхідні документи міграційники вручили чоловіку нову ІD-картку. Зі слів Наталії Левчук, періодично звернення про заміну документів отримують і від інших волинян, які досі не змінили паспорт радянського зразка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканець села Любитів у Ковельському районі на Волині все життя прожив із радянським паспортом. Лише ниньки отримавПро це повідомляє Суспільне Як розповіла речниця Міграційної служби Волині Наталія Левчук, чоловік живе у селі Любитів, йому виповнилося 67 років.Волинянин сам звернувся до Ковельського відділу міграційної служби. Розповів, що паспорт радянського зразка, який отримав у 1974 році, хоче обміняти на біометричний, бо не може отримувати пенсію та інші соціальні виплати і допомоги.Зібравши всі необхідні документи міграційники вручили чоловіку нову ІD-картку. Зі слів Наталії Левчук, періодично звернення про заміну документів отримують і від інших волинян, які досі не змінили паспорт радянського зразка.

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