Волинянин 50 років жив із паспортом СРСР. Замінив, бо не міг отримати пенсію
Сьогодні, 18:03
Мешканець села Любитів у Ковельському районі на Волині все життя прожив із радянським паспортом. Лише ниньки отримав біометричний документ.
Про це повідомляє Суспільне.
Як розповіла речниця Міграційної служби Волині Наталія Левчук, чоловік живе у селі Любитів, йому виповнилося 67 років.
Волинянин сам звернувся до Ковельського відділу міграційної служби. Розповів, що паспорт радянського зразка, який отримав у 1974 році, хоче обміняти на біометричний, бо не може отримувати пенсію та інші соціальні виплати і допомоги.
Зібравши всі необхідні документи міграційники вручили чоловіку нову ІD-картку. Зі слів Наталії Левчук, періодично звернення про заміну документів отримують і від інших волинян, які досі не змінили паспорт радянського зразка.
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Про це повідомляє Суспільне.
Як розповіла речниця Міграційної служби Волині Наталія Левчук, чоловік живе у селі Любитів, йому виповнилося 67 років.
Волинянин сам звернувся до Ковельського відділу міграційної служби. Розповів, що паспорт радянського зразка, який отримав у 1974 році, хоче обміняти на біометричний, бо не може отримувати пенсію та інші соціальні виплати і допомоги.
Зібравши всі необхідні документи міграційники вручили чоловіку нову ІD-картку. Зі слів Наталії Левчук, періодично звернення про заміну документів отримують і від інших волинян, які досі не змінили паспорт радянського зразка.
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